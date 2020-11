A Gárdonyi indult a Nagy Vagy! vetélkedőn

Nagy Vagy! – Hungarikumok Kupa néven indított ügyességi feladatsorból álló sportvetélkedőt a TV2. Dunaújvárosból a Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola nevezett a versenybe.

A Gárdonyi szereplését november 14-én láthattuk a TV2-ön, amikor is az egyik elődöntőt közvetítették. A dunaújvárosiak a hat csapat közül a negyedikek lettek, mivel az első három jutott a döntőbe, számukra véget ért a viadal.

Szóládi Zoltán, az iskola igazgatója elmondta, pályázati úton jutottak a tizenkét tagú mezőnybe. Elismerve azt, hogy elsősorban a koronavírus-járványnak köszönhetően, mert elsőre elutasították őket, de utána többen visszaléptek, ezért ők is bekerültek a mezőnybe.

A csapatot Sánta Dóra testnevelő tanár készítette fel, és kísérte el az Érdi Arénában megrendezett versenyre.

– Augusztusban dőlt el, hogy indulhatunk, négy hetünk volt a felkészülésre. Heti háromszor gyakoroltunk a viadalra, majd a hajrában néha még az óralátogatásokban is kedvezményt kaptunk, volt, hogy matekóra helyett is készültünk. A verseny végül nem úgy sikerült, hogy terveztük. Minden versenyszámban hajszálon múltak az eredmények. A gyerekek izgultak, ezért egy-két hiba becsúszott. Azt pedig mi rontottuk el, hogy az utolsó pillanatban taktikát váltottunk, és ez nem jött be. Minden csapatnak volt egy neves kapitánya, nekünk Böjte Dávid jutott, aki az idén az Exatlon győztese volt.

A gyerekek elmondták, nagyon élvezték a felkészülést és a versenyt is, szeretnének jövőre is indulni, mert nagy élmény volt számukra a Nagy Vagy! – Hungarikumok Kupa vetélkedő.