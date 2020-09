A fokozatos fejlődés lehetősége

Újabb köznevelési intézmény váltott fenntartót a közelmúltban Dunaújvárosban. Szeptember 1-jétől a Római városrészben található Gárdonyi már görögkatolikus általános iskolaként folytatja működését. A váltásról és az átmenetről, valamint az iskola előtt álló lehetőségekről Szóládi Zoltán igazgató beszélt lapunknak.

Magyarországon a görögkatolikus hívek főként az ország északkeleti térségében élnek nagy számban. A Hajdúdorogi Főegyházmegye köznevelési hálózatának első igazi dunántúli bázisa lett szeptember 1-jétől a Gárdonyi. Adódik a kérdés: miért pont erre a dunaújvárosi oktatási intézményre esett a választás?

– Az év elején Kovács István parókus vetette fel a fenntartóváltás ötletét, és az ehhez kapcsolódó hosszabb távú koncepcióját. Megvallom őszintén, első hallásra magam is szkeptikus voltam, hiszen egy iskola fenntartása, üzemeltetése hatalmas nehézségekkel, mindennapi küzdelmekkel jár. Másfél éve éppen azért pályáztam meg az iskola vezetői pozícióját, mert úgy mértem fel, hogy itt megvannak a szükséges adottságok egy jól funkcionáló, lépcsőzetesen fejlődő iskola és hozzá kapcsolódó közösség kialakítására. Igazgatóként azonban hamar szembesülnöm kellett bizonyos korlátokkal, így elkezdtem keresni a szóba jöhető kitörési irányokat. Kovács István felajánlotta, megszervez egy látogatást a debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába, amely az egyház köznevelési intézményhálózatának egyik zászlóshajója. Ezt nem úgy kell érteni, hogy ott minden aranyból van, de egy jól felszerelt, átgondoltan működő iskoláról beszélünk, amely szép fejlődési ívet járt be az utóbbi évtizedben, és komoly elismertséget szerzett a hajdúság fővárosában. E tapasztalatszerzés alkalmával egyeztettünk a főegyházmegye vezetőségével. Részletesen bemutatták, mit tudnak számunkra kínálni, és mi is ismertettük elvárásainkat, értékeinket és céljainkat.

– A szülők, a tantestület miként fogadta a váltás lehetőségét?

– Debrecenben az első kérés az volt, mérjük fel, a szülők nyitottak lennének-e a fenntartóváltásra. Mert ha erre nincs egyértelmű szándék, akkor kár elindítani a folyamatot. A szülőknek tartottunk egy fórumot a Debrecenben szerzett tapasztalatainkról, és arról, mi várhat majd ránk a váltás után. A döntő szavazáson a szülők 74 százaléka támogatta az elképzeléseinket, a tantestület és a szülői munkaközösség vezetőségének körében pedig 100 százalékos volt a támogatottság. A diákönkormányzatnál pedig 88 százalék gondolta úgy, érdemes belevágnunk.

– A hitélet, a vallás milyen szerepet kap az intézmény mindennapi életében?

– Természetesen a Gárdonyiba nem csak görögkatolikus gyerekek fognak járni, a görögkatolikus egyház vállalta és vállalja a jövőben (2021/2022-es tanévtől) is az intézmény jelenlegi beiskolázási körzetéből származó tanulók fogadását, ám a keresztény értékek megismerése és elfogadása is feltétel lesz. Ez a mindennapokban például úgy nyilvánul meg, hogy Kovács István, aki szeptembertől az iskola lelki igazgatója hétfőn reggelente, tanítás előtt szól az iskola közösségéhez. Ezt nevezhetjük áhítatnak is, de egyfajta hétindító mentális felkészülésnek is.

– A hónap elején a Gárdonyiba látogatott a hazai görögkatolikus egyház vezetése, az iskolát Kocsis Fülöp érsek-metropolita áldotta meg.

– Úgy vélem, fontos nap volt ez mindenki számára. Az egyház vezetése is jobban megismert minket. Mi pedig helyben is be tudtuk mutatni iskolánkat, a Gárdonyi értékeit, az itt rejlő lehetőségeket. Látogatásuk során nyitottságot, odafigyelést tapasztaltunk. Az egyházi vezetők első szóra kipróbálták például a lábtoll-labdát, és elismerősen szóltak a tánctagozatunkról is, amelyben komoly potenciált látnak ők is.

– Miként alakul az iskola finanszírozása?

– Átmeneti évben vagyunk, ami számos pluszfeladatot ró minden érintett félre. A lényeg, hogy szeptember 1-től már minden költséget a görögkatolikus egyház áll, legyen szó a dologi kiadásokról, a villanyszámláról vagy a pedagógusok béréről. Ami a munkaszerződéseket illeti: a közalkalmazotti státuszról le kellett mondaniuk a pedagógusoknak, ám ugyanazokat a feltételeket más formában megkapják, így nem változott a bértábla, az ágazati pótlék, a jubileumi pótlékot is folyósítják majd – azonban másként címkézve. Jelenleg az iskolának 234 tanulója van, örömmel mondhatom, hogy a tantestületünk is gyarapodott, így 31 főállású pedagógusunk van, és alkalmazásba állt nálunk három portás is. A portaszolgálatnak köszönhetően az intézmény védettebb is lett. Bízom abban, hogy a fenntartóváltás mindkét fél számára előnyös lesz a jövőben, és a Gárdonyi iskola végre fejlődő pályára áll.