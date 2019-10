A Fidesz dunaújvárosi szervezete a kopjafánál emlékezett

A temetőben álló kopjafa előtt gyűltek össze a Fidesz helyi szervezetével közösen emlékezők kedden délután Dunaújvárosban.

Miután közösen elénekelték a Himnuszt, Cserna Gábor volt polgármester, a Fidesz dunaújvárosi elnöke mondott ünnepi beszédet. Az emlékek felidézése, a hősök és a megtorlás áldozatainak méltatása sokak szemébe könnyeket csalt a szép számmal megjelent hallgatóság soraiban.

Mint mondta, emlékezzünk a pentelei hősökre és a szabadságharc áldozataira, akiket a megtorlás során végeztek ki, majd hosszan sorolta a hősök neveit és a hozzájuk tartozó életkorokat. Két név Gyulai Mihály és Botos Gyula „kikiabált” a felsorolásból, mert ők csupán 13 évesek voltak, amikor meg kellett halniuk.

– A Fidesz ’56 örökösének vallja magát. Faludy György szavaival “Ezerkilencszázötvenhat, nekünk nem emlék, nem múlt, nem történelem… hanem szívünk és gerincünk!”

A szabadságharc 50. évfordulóján 2006-ban a Gyurcsány vezette balliberális kormány regnálása idején, október 23-án a békésen ünneplő tömeg ellen fordult a hatalom ismét, amelyet akkor még a Jobbik is mélyen elítélt, erősen tiltakozott, mára azonban szövetségre léptek az egykori ellenségek.

– Büszke vagyok, hogy két cikluson keresztül vezethettem városunkat polgármesterként, mindig szem előtt tartva, hogy mit tudunk tenni az itt élőkért. – fogalmazott Cserna Gábor. Kormányzati támogatással mentettünk meg 3500 vasműs munkahelyet a kohó átépítésével, felújítottuk a főteret és a radari küzdőcsarnokot, megmentettük az elkótyavetyélt zöld rendelőt, ami már komoly közegészségügyi problémát is jelentett, az élményfürdőt visszavásároltuk, amelyet eddig a városi gyerekek és nyugdíjasok ingyen látogathattak, elkészült a Fabó Éva sportuszoda felújításának első üteme, a vidámpark újjáélesztése is megkezdődött, városunk központja a Vasmű út is megújult, orvosi rendelők, iskolák lettek felújítva, jelenleg is folynak munkálatok a Dózsa Mozi és a munkaügyi kirendeltség rendbetételén, mindemellett közösséget építettünk a város kenyerével, a kórházi bállal, a sziget programjaival, támogattuk a gyerekeket, az időseket, a családokat. Csakhogy október 13-án mindez kevésnek bizonyult, visszajöttek.

Visszajöttek a kommunista idők emlékeinek képviselői szövetségeseikkel. De az első sokk után már talpra álltunk, újratervezünk. Nem adjuk fel, mert ez a mi városunk is!

A rendszerváltás óta itt emlékezünk, ezen a helyen. A dunaújvárosi temetőben a kopjafát a rendszerváltozás hajnalán három magánszemély állíttatta 1956 hősei előtt tisztelegve.

A szocialista városvezetés regnálásának évei alatt mi mindig itt, külön emlékeztünk. Majd mi, a FIDESZ Dunaújvárosi Szervezete tettük ezt a helyet a városi megemlékezés helyszínévé.

Ma újból külön emlékezünk. Hosszú út, kemény munka vár ránk, amíg ez a hely újból a város közös tisztelgésének helyszíne lesz. Remélem eljön majd újra az az idő, amikor megint együtt, közösen állhatunk itt. -fogalmazott a Fidesz helyi elnöke. Nem hagyjuk magunkat a rágalmakkal szemben, mert csak a becsületünk maradt. A munkától nem félünk el fogjuk végezni, ahogy elvégezték volna a pentelei hősök is. Hajrá Magyarország! Hajrá Dunaújváros! – zárta beszédét az elnök.

Elsőként Cserna Gábor hajtott fejet a hősök emléke előtt, majd számtalan dunaújvárosi, köztük több család- és a velük érkező két kisfiú- is elhelyezte a megemlékezés virágait a kopjafánál.