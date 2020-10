A fertőzöttek száma emelkedik, új rekordot döntött Olaszország

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020. 10. 15. – 219. nap

Reggel felhívtam a körzeti orvost, hogy megkérdezzem egy 65 feletti ismerősöm számára, hogyan kaphat influenza elleni védőoltást. Mint megtudtam, a védőoltás a jövő héttől lesz elérhető, és a gyógyszertárakban kell kérni, ott akár be is adják rögtön.

Megemlítettem az orvosnak hogy nem mentem el a szokásos éves vérvételre, pedig még februárban felírta számomra. Azt javasolta hogy menjek mihamarabb, most még zökkenőmentes az ellátás, de később ki tudja, mi lesz. Ha holnap reggel nem fog zuhogni az eső, akkor elmegyek. Délután beugrottam a gyógyszertárba, és meglepően sokan álltak sorban. Ahogy a számok emelkednek, mindenki kezd felszerelkezni, hogy minél kevesebbet kelljen elhagynia otthonát.

Valentino Rossi Covid tesztje pozitív lett. Reggel gyengének érezte magát, és kissé belázasodott, így hívta orvosát, és elvégeztetett egy gyors tesztet ami rögtön negatív lett, valamint egy garat tesztet, aminek pozitív laboreredményét délután kapta kézhez. Hiába próbálta maximálisan óvni egészségét, és hatalmas erőbedobással készült a Moto Gp-re, fertőzése miatt le kellett mondania az Aragon-i futamot.

Federica Pellegrini Olaszország legismertebb úszója szintén ma tudta meg hogy Covid tesztjének eredménye pozitív, ezért ma karanténba került és megszakította felkészülését az elkövetkező úszóversenyre.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 99266. Az elmúlt huszonnégy órában 8804 az új fertőzött, közülük 2067 (23,5%) Lombardia régióban van, 515 Milánó városában.

5796-an (+326 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 586 (+47) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 92884-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 245964-en gyógyultak, közülük ma 1899-en.

Az elhalálozottak száma 36372 közülük a mai napon 83-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 381602.

A fertözöttek száma 2,4%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 162932 teszttel 8804 fertőzöttet azonosítottak.

szerdán 152196 teszttel 7332-t,

kedden 112544 teszttel 5901-et,

hétfőn 85442 tesztettel 4619-et,

vasárnap 104658 teszttel 5456-ot,

szombaton 133084 teszttel 5724-et,

pénteken 129471 teszttel 5372-t,

múlt csütörtökön 128098 teszttel 4458-at,

múlt szerdán 125314 teszttel 3678-at,

múlt kedden 99742 teszttel 2677-et.

A fertőzöttek száma emelkedik, új rekordot döntöttünk, 8804. Ma a tesztarány 5%-körüli, ami azt jelenti hogy minden 100 teszteltből 5 pozitív. Az első hullámban a fertőzésszám március 21-én volt a legmagasabb, 6554, de akkor még az egészségügy nem volt felkészülve a tömeges tesztelésre, és jóval kevesebb teszt alapján azonosították őket: akkor minden 100 elvégzett tesztből 25 lett pozitív, azaz 25%-os volt a tesztarány.

A kórházakban folyamatban van az átszervezés, és ismét nyitásra készülnek a Covid kórházak. Március 21-én 17708 beteget kezeltek kórházban, és közülük 2857-en voltak intenzív terápián (lélegeztetés), ehhez képest most sokkal jobb a helyzet, de ha a fertőzöttek száma továbbra is ilyen gyorsan emelkedik, novemberig elveszthetjük a kontrollt a kórházi betegellátás felett.

Az iskolákban viszonylag kevés a fertőzés, október 10-ig a diákok 0,080%-a (5793 fő) lett fertőzött, a tanárok 0,133%-a (1020 fő) és az egyéb iskolai dolgozók 0,139%-a (283 fő).

Változatlanul megoldatlan probléma a tömegközlekedés, egyes virológusok szerint ha az iskola átállna pár hétig online oktatásra, akkor ez jelentősen csökkentené a fertőzés lehetőségét, mert reggel hatalmas tömeg van még mindig a buszokon, és a metrón.

Campania régióban holnaptól október 30-ig bezárnak az iskolák, egyetemek, és betiltották a vendégséget, bulikat, rendezvényeket, beleértve a lakodalmat is. Csak a család együttélő tagjai gyűlhetnek össze ünnepelni.

Kacziba Andi