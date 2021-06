A DVCSH szerint szakmai hozzáértés nélkül hoztak döntést

Fel tudja-e jogerősen bontani a DVCSH-val kötött szerződést Pintér Tamás polgármester? Hamarosan itt a szolgáltatóváltásra beígért július elseje, de még nem tudhatjuk, hogy a városlakók milyen szolgáltatást kapnak és kitől. Jelenleg egy biztos csak; a bizonytalanság.

A polgármesteri, alpolgármesteri nyilatkozatok és sajtótájékoztatók után végre sikerült megszólaltatnunk a másik felet képviselő Neszmélyi Lorándot, a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna és Hőszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, aki politikai okokkal magyarázza a kialakult helyzetet:

– Nézze, ez nyilvánvalóan egy jól kipróbált recept szerint megy. Nem csupán nálunk, szinte mindenhol, írja a dunaonline.hu. Választások közelednek, meg kell szerezni a szavazatokat. Tehát a koncepció a következő: Vegyél egy nem túl közkedvelt céget, generálj konfliktusokat vele szemben, jelentsd fel, ahol csak tudod, fogd rá, hogy fideszes és te leszel a megmentő, mert ez valószínűleg tetszeni fog a választóknak. A hangulatkeltés sajnos tökéletesen működik. Itt minket senki nem arról kérdez, hogy milyen fejlesztéseink vannak folyamatban, milyen nehézségeket kell megoldanunk, olyan érzésünk van, mintha ez csak a nyilatkozatok szintjén lenne érdekes.

– Most, hogy mondja, a Fideszes városvezetéssel is volt a cégnek konfliktusuk…

– Persze, hogy volt, de rendezni tudtuk a városlakók és a szolgáltatás fenntartása érdekében, de itt most nem erről van szó.

– Ezek elég kemény szavak…

– A helyzet is az. Hogy mennyire mesterségesen provokált konfliktusról van szó, igazolja az, hogy információink szerint a városvezetés már jóval korábban megkereste a Dunaferrt, hogy át tudnák-e venni az egész város távhőszolgáltatást, de hát tudjuk, hogy jelenleg a cégnek sajnos ennél nagyobb gondjai vannak.

Határozottan kijelenthetem, ha igazán fontos lenne a város távhő és vízellátása, akkor ilyen – minden szakmai hozzáértést nélkülöző – döntést soha nem hozhattak volna.

– Ezt hogy érti?

– Vegyük a legkézenfekvőbbet. Jogilag is nyilvánvalóan átgondolatlan a koncepció. Nem véletlenül nyilvánította a kormányhivatal több ponton is törvénysértőnek a szerződés felbontását. Itt nem csak arról van szó, hogy képtelenek voltak a hivatalnokok és/vagy az ügyvédeik egy formailag megfelelő szerződés-felbontást összerakni. Ahogy a hivatal hosszasan megfogalmazta, az intézkedésnek nem volt megfelelő a jogalapja. Véletlen lehet, hogy majdnem egyszerre jut eszükbe felbontani kettő határozott idejű szolgáltatási szerződést? Nem túl életszerű, hogy mindkettőnél egyszerre követettünk el olyan súlyos hibát, ami miatt a szerződés-felbontás elkerülhetetlenné vált. Természetesen a kormányhivatal döntésére alapozva megtettük a szükséges jogi lépéseket, hogy a törvénysértések ne folytatódhassanak tovább. Zárójelben jegyzem meg a videóüzeneteket látva: Attól, hogyha valaki folyamatosan ismétli a mondandóját, még nem lesz igaza.

– Mi a másik problémájuk a szerződés-felbontással?

– Van egy komolyabb gond is. Amikor 1998-ban megalakult a DVCSH Kft., más volt a város közműrendszere és annak a tulajdoni szerkezete is. Azt adta át üzemeltetésre a város. De azóta a társaság saját beruházásokból, fejlesztésekből számtalan korszerűsítést elvégzett, amelynek következtében a betáplálási, elosztási pontok és a vezetékek egy része is már a DVCSH Kft. tulajdonában vannak. Az elmúlt évek alatt a hőtermelésben is számtalan változás történt. Ha átgondolt lett volna a szerződés-felbontás, akkor előbb vagyonleltárt tartottak volna. Meg kellett volna nézniük, hogy mi fölött rendelkeznek, és mi fölött nem, mert amíg ezt nem tisztázzák, a szerződésbontással ténylegesen veszélybe kerülhet a város víz- és távhőszolgáltatása és szennyvíz-elvezetése is.

Az átgondolatlanságot mutatja az is, hogy új vezetői pozícióról meg hitelfelvételről a szolgáltatás átvétele kapcsán már hallottunk, olvashattunk, de arról, hogy hogyan oldják meg a szolgáltatás zavartalan működését a fenti műszaki és jogi problémák mellett, arról egy szó sem esett. De még ez sem minden. A városvezetés a jegyző támogatásával bizonyíthatóan kárt okoz Dunaújvárosnak.

– Ők ennek az ellenkezőjét állítják…

– Pedig ezzel a döntésükkel el akarják lehetetleníteni, tönkre akarják tenni a város többségi tulajdonában levő társaságot. Ezzel nem megvédik, hanem elkótyavetyélik a város vagyonát. Emiatt is megtesszük a szükséges jogi lépéseket.

Az a tulajdonos, aki olyan döntéseket hoz, amellyel kárt okoz a saját társaságának, az nem lehet tulajdonos többé. A városlakók ivóvízhez és fűtéshez való jogát kockáztatják, s tönkreteszik a város vagyonát pusztán a politikai céljaik elérése érdekében.

A DVCSH Kft vezetőjeként kijelenthetem, hogy távhő és víziközmű szolgáltatása szakmai kérdés, sajnálatos, hogy politikai csatározások eszköze lett, annak ellenére, hogy társaságunk mindig is igyekezett ettől távol tartania magát.