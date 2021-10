A DVCSH szerint: A DVG Zrt. már nem csak nem engedélyes, de a kijelölése is megszűnt

A DVCSH szombaton lakossági tájékoztatót tett közzé a dunaújvárosi távhőrendszer kérdéskörével kapcsolatban, többi között arról is, ki az engedélyes, ki számlázhat jogszerűen, hogyan kerültek a fogyasztói adatok az önkormányzat cégéhez. Mint ismeretes a DVG Zrt. tájékoztatása szerint október 15-én hivatalosan is elkezdődött a távfűtési szezon, ennek apropóján pénteken sajtótájékoztatót tartott Szabó György a DVG Zrt. vezérigazgatója a Béke téri erőműnél. A vezérigazgazó hangsúlyozta, hogy „Dunaújváros távhőszolgáltatása biztonságban van”. Az erről szóló tájékoztatót is lentebb olvashatják.

A DVCSH SZOMBATI LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

Tisztelt Fogyasztóink!

Társaságunk már több fórumon is tájékoztatta Önöket Dunaújváros MJV Önkormányzata, Jegyzője, a DVG Zrt., illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Dunaújváros távhőszolgáltatásában eddig tett törvénysértő határozatairól, erőszakos eljárásairól. Társaságunk jogos érdekeit a magyar igazságszolgáltatásban bízva, törvényes kereteken belül kívánja érvényesíteni, tájékoztató levelünkben fogyasztóink által megfogalmazott a legfontosabb kérdésekre adunk választ:

Ki birtokolja a dunaújvárosi távhőrendszert?

A Székesfehérvári Törvényszék a 26.G. 40.072/2021/7. sorszámú végzéssel a távhőrendszer használatára kizárólagosan jogot biztosító Vállalkozási-Szolgáltatási Szerződést ideiglenes intézkedés keretében fenntartotta a DVCSH Kft számára, ezt a döntését 2021. szeptember 02-án 26.G.40.072/2021/19. számú végzésével ismét megerősítette.

Ki a tényleges szolgáltató?

A DVG Zrt. távhőszolgáltatási eszközökhöz való hozzáférését a Székesfehérvári Törvényszék intézkedése kizárja. A törvényszék végzése a DVCSH Kft-t tartotta birtokban, ennek ellenére a DVG Zrt. erőszakos módon, számtalan jogszabályt megsértve kísérli meg átvenni a szolgáltatást.

Jelenleg a városban működő 4 erőműből a két – erőszakosan átvett – erőművet a DVG Zrt., kettőt pedig továbbra is a DVCSH Kft. üzemeltet, azonban továbbra is Társaságunk vásárolja a hőt, fizeti a szolgáltatáshoz kapcsolódó energetikai költségeket és kizárólagosan biztosítja a melegvíz szolgáltatáshoz szükséges vízmennyiséget is.

Ki az engedélyes?

A MEKH mind a bíróság végzésével, mind a jogszabályi előírásokkal szemben jelölte ki a DVG Zrt-t, aki sem nem engedélyes, sem nem birtokosa a távhőrendszernek, aki mind a mai napig nem vásárol vizet, áramot a szolgáltatásához. A DVG Zrt. kijelölése 2021. október 01-jén már le is járt, figyelemmel arra, hogy a törvényileg előírt 90 napon belül engedély kérelmet nem nyújtott be. A DVG Zrt. már nem csak nem engedélyes, de a kijelölése is megszűnt.

Ki számlázhat jogszerűen?

A tényleges szolgáltatást továbbra is a DVCSH Kft. végzi, amely tény erősebb akár az engedélyesi minőségnél is, mely álláspontot a Kúria a BH 2021.55. számú döntése is igazolja.

Teljesítés nélkül a DVG Zrt. nem jogosult számlázni, márpedig vitán felül áll, hogy szeptember 30-ig nem a DVG Zrt. fizette a szolgáltatással járó költségeket.

Hogy kerültek a fogyasztói adatok a DVG Zrt-hez?

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. sem most, sem korábban nem adta át semmilyen formában az Önök személyes adatait, nevüket, lakcímüket a DVG Zrt számára. Önkéntes adatszolgáltatás hiányában, legális úton pl. a népesség nyilvántartótól nem kerülhettek birtokukba adatok.

Amennyiben a DVG Zrt-től névre szóló levelet kaptak és adataikat nem önként adták meg, akkor ahhoz a DVG Zrt. törvénytelenül jutott hozzá, mely bűncselekmény gyanúját vetheti fel!

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

A DVG ZRT. PÉNTEKI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁT KÖVETŐEN ÍRT CIKKÜNK

Október 15-ével elkezdődött a távfűtési szezon

Október 15-én hivatalosan is elkezdődött a távfűtési szezon, ennek apropóján sajtótájékoztatót tartott pénteken Szabó György, a DVG Zrt. vezérigazgatója és Medgyesi Miklós önkormányzati sajtószóvivő a Béke téri erőműnél.

Mint elhangzott, „Dunaújváros távhőszolgáltatása biztonságban van”. Szabó György elmondta, a Béke téri „csúcs­erőművet” is üzembe tudták helyezni, azzal együtt, hogy a katasztrófavédelemtől kapott 25 pontos hibalistában foglaltakat kijavították, így október 15-étől minden városi távfűtéses lakásban megkezdődhetett a szolgáltatás. A vezérigazgató azt is elmondta, hogy megkezdődött az ISD Dunaferr csúszósínhőjének az átvétele is, az erről szóló szerződés megkötése folyamatban van a vasművel. Továbbá hőtermelési szerződéstervezetet küldött az Energott Kft.-nek a Verebélyi úti erőművel kapcsolatban, amelyre várja a cég válaszát, hogy azt az egységet is be tudják kapcsolni a városi fűtési rendszerbe.

Jövő héten kedden civil kezdeményezésre ismét lakossági fórum lesz a távhő témájával kapcsolatban, amelyre meghívták a DVG és a DVCSH illetékeseit is. Újságírói kérdésre, miszerint ezen Szabó György részt vesz-e kategorikus igen vagy nem válasz nem érkezett. A vezérigazgató elmondta, hogy már tartott egy lakossági fórumot, ott minden felmerülő kérdésre válaszolt. Megkérdeztük, hogy a DVG Zrt. megkapta-e már a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól a végleges engedélyt. Erre azt a választ kaptuk, hogy az energiahivatal 90 napos határideje arra vonatkozott, hogy ezen időhatáron belül kell benyújtani a végleges engedélyre való kérelmet, ami meg is történt.

Az is elhangzott, hogy ha a társasházi hőközpontokban van a hiba és az egész társasházban gond van a fűtéssel, akkor a DVG Zrt. műszaki ügyeletének kell azt jelezni, amennyiben a lakásokban merül fel probléma (levegős a rendszer, bugyog a radiátor) akkor azt a közös képviselőnek kell jelezni, aki tudja, hogy az adott társasház melyik, karbantartást végző céggel áll szerződésben.