A dunaföldvári üzletek működéséről

Horváth Zsolt Dunaföldvár polgármestere a település Facebook oldalán az alábbi tájékoztatást tette közzé:

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján TÁJÉKOZTATÓ az üzletek működéséről

A vendéglátó üzlet (pl. étterem, cukrászda, büfé) vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

A vendéglátó üzlet nem minősül üzletnek. Az üzletek – a vendéglátó üzlet kivételével! -, lottózók, valamint a nemzeti dohányboltok – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – reggel 5 órától este 7 óráig maradhatnak nyitva. Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályainak megtartása mellett.

Az üzletek nyitva tartására vonatkozó módosításokat a Polgármesteri Hivatalba nem kell bejelenteni!

Veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység – ez a vendéglátó üzletre, és a napi fogyasztási cikket árusító üzletre is vonatkozik -, valamint a csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható – kizárólag napi fogyasztási cikk és a vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék vonatkozásában!

Üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható.

Üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján.

Szálláshelyeken csak az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek és az ott foglalkoztatottak tartózkodása megengedett.

A védelmi intézkedések betartásáról vendéglátó üzlet, az üzlet, a lottózó, a nemzeti dohánybolt, a gyógyszertár, az üzemanyag-töltő állomás, valamint a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Amennyiben nem tartják be a védelmi intézkedéseket, úgy a fenti hatóságok 100.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő bírságot szabhatnak ki, a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatják. A rendőrség a jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja, akár egy napon belül több egymást követő ellenőrzés alkalmával is.

Ha az üzlet, a vendéglátó hely a veszélyhelyzet alatt módosít a nyitva tartásán, azt nem kell bejelentenie, de jól látható helyen a vásárlók, vendégek számára ki kell függeszteni. Ha a veszélyhelyzet elmúltával az eredeti nyitva tartását kívánja módosítani, ezt be kell jelenteni.

Az üzletek, vendéglátó helyek, szálláshelyek adataiban (termékkör bővítés, névváltozás stb.) történő változást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, melyeket itt találják meg:

Kérek mindenkit a védelmi rendelkezések betartására és betartatására.