A Dunaferrnél így védekeznek a koronavírus-járvány ellen

Mint ismeretes, Magyarország Kormánya 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki, és rendkívüli intézkedéseket rendelt el a koronavírus-járvány megelőzésére. Ezzel összefüggésben az ISD Dunaferr Zrt. – a cégcsoport honlapján is közzé téve – tájékoztatta a munkavállalókat. A koronavírus-járvány kapcsán a vasasok is közzétették álláspontjukat.

Testhőmérséklet-mérés

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a kollektív szerződésben foglaltaknak megfelelően a munkáltató folytatja a testhőmérséklet-mérést a kapuknál. Egyúttal tájékoztatják a munkavállalókat, hogy amennyiben több személy jön be a gyár területére egy gépkocsiban utazva, és a hőmérséklet mérése során egyikük hőmérséklete a 38 °C-t eléri vagy meghaladja, akkor a gépkocsiban tartózkodó egyik személy sem léphet be a Dunaferr területére.

Munkajogi kérdések

A tájékoztató kitér a koronavírus-járvánnyal összefüggő korlátozások munkajogi kérdéseire is, ezt a Munka Törvénykönyve és a társadalombiztosítási jogszabályok szabályozzák. Ezek szerint amennyiben a munkavállaló koronavírusra utaló tüneteket tapasztal magán, valamint a gyárterületre való belépéskor magas testhőmérsékletet mérnek nála, továbbá ha közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítik (karantén) vagy járványügyi zárlatot rendelnek el, és emiatt a munkahelyén megjelenni nem tud, akkor a munkavállaló a lehető legkorábbi időben köteles háziorvosát felkeresni (személyesen vagy telefonon) annak érdekében, hogy a háziorvos a keresőképtelenséget megállapítsa, táppénzes állományba vegye.

Járványügyi zárlat esetén

Amennyiben a munkavállaló járványügyi zárlat miatt nem tud munkába állni, úgy a távolléte igazoltnak minősül. Azonban felhívják a figyelmet arra, hogy a munkáltató által végzett testhőmérséklet-mérés eredménye miatti belépés megtagadása esetén az erről szóló jegyzőkönyv aláírásával, hatósági elkülönítés esetén a munkavállaló a hatósági határozat munkáltató részére történő megküldésével vagy utólagos bemutatásával igazolni köteles a távollétet. Ennek hiányában távolléte igazolatlannak minősül – olvasható a cég tájékoztatójában.

Fontos óvintézkedések

A koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében – az alapvető higiénés szabályok fokozott betartásán túlmenően – kifejezetten javasolt az egészségügyi hatóságok által is közzétett legfontosabb óvintézkedések betartása. A tájékoztató ezen túl kitér arra is, hogy a munkavállalók ne utazzanak olyan helyre, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek! Ezért is fontos, hogy ne utazzanak most például a gócpontnak számító Észak-Olaszországba vagy olyan más területekre, amiről már tudni lehet, hogy sok a fertőzött.

A munkáltató további ajánlásokat fogalmaz meg a koronavírus-fertőzés, illetve a járványos megbetegedések elkerülése érdekében, amely egyebek között kitér az értekezletek tartására, erősítve az elektronikus kapcsolattartás módját. A járványhelyzettel fenyegetett időszakban kérik azt is, hogy ne tartsanak munkahelyi rendezvényeket, összejöveteleket a Dunaferr területén kívül sem.

Azok a munkavállalók, akik – bármely országban történt – külföldi tartózkodásról térnek haza, újbóli munkába állásukat megelőzően – a közvetlen munkatársaira való figyelemmel, az esetleges fertőzések elkerülése érdekében – az utazást követően két hét időtartamig maradjanak otthonukban, amelyre a lehetőségeket figyelembe véve fizetett vagy fizetés nélküli szabadság igénybevételével van lehetőség.

Kérik a munkavállalóinkat, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel, felelős magatartást tanúsítva, saját és munkatársaik egészségének megőrzése érdekében tartsák be a járványügyi utasításokat, valamint a cég által megfogalmazott ajánlásokat!

Szakszervezeti állásfoglalás

A járványügyi helyzet miatt napról napra változó körülmények között működik az ország, benne a gazdaság és a munkahelyek, írja állásfoglalásában a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség. Erre való tekintettel a Vasas szakértői állásfoglalást készítettek a munkaviszonyra vonatkozó kérdések tekintetében, amely a honlapjukon elolvasható. E szerint – a többi között – azt írják, hogy a koronavírus nemzetközi elterjedése miatt a cégeknek fel kell készülniük arra, hogy a megbetegedések és az esetleges hatósági intézkedések kihatnak a mindennapjaikra. Ennek kapcsán számos munkajogi kérdés vár megválaszolásra: mit tehet, és mit nem a munkáltató, a munkavállaló, és mit kell feltétlenül megtenniük? Ebben szeretnének segítséget nyújtani. Összefoglaló anyagukban átfogó képet adnak a munkaszervezetet érintő javasolt intézkedésekről, és azok jogi kereteiről, valamint a munkavállalók jogairól és kötelezettségeiről. A fokozatosság elve és a naprakészség mellett nagyon fontos a szakszervezet és a munkáltató folyamatos, állandó együttműködése, a kölcsönös együttműködési és tájékoztatási kötelezettség teljes körű megvalósítása a rendkívüli helyzetre tekintettel – fogalmaznak az érdekvédők.