A Dunaferr helyzete fontos a térség stabilitása miatt

Ahogy csütörtökön megírtuk, a kollektív szerződés megkötésére jogosult szakszervezetek már szerdán megállapodtak a bér- és szociális juttatások idei emeléséről az ISD Dunaferr Zrt. vezetésével, amely visszavonta a 2019. október végén bejelentett csoportos létszámcsökkentési szándékát is. Pénteken a felek kézjegyükkel is ellátták a kontraktust. Mára a részletekre is fény derült.

Pénteken a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség, a Dunaferr Ifjúsági Szervezet és az ISD Dunaferr Zrt. – a szerdai megegyezés mentén – aláírta a kollektív szerződés keretrendszerén belül a cég 2020. évi bér- és a szociális juttatásokról szóló megállapodását. A keddi hírek még arról szóltak, hogy a szakszervezetek szerdán Budapestre, az orosz nagykövetség elé mennek tüntetni. Először olyan ajánlatot kaptak, amit nem tudtak elfogadni, ezért fenntartották szándékukat a demonstrációra. A munkáltató ezt tudomásul vette, és még szerdán délelőtt újabb tárgyalási fordulóra hívta az érdekképviseleteket. Lapunk úgy tudja, hogy a megegyezéshez szükséges tárgyalási pozíciókhoz végül az orosz tulajdonos adott mandátumot.

Mint ismeretes, az ISD Dunaferr Zrt. tavaly, október végén háromszázötven dolgozót érintő létszámcsökkentést jelentett be az európai acélipar rendkívül nehéz helyzetére, a világgazdaság lassulására, a csökkenő keresletre, a késztermék­árak csökkenésére, valamint a gyártóművek működéséhez elengedhetetlenül szükséges környezetvédelmi beruházások megvalósításának terheire hivatkozva.

A cég tájékoztatása szerint az acélpiaci krízis miatt több globális acélipari szereplő is európai gyára bezárására kényszerült az elmúlt évben, de a Dunaferr – a vállalatcsoport válság­intézkedéseinek köszönhetően – talpon tudott maradni. A közel tíz hónapja tartó szigorú költséggazdálkodás, az elmúlt két hónapban végrehajtott létszámracionalizálási intézkedések, valamint a javuló piaci kilátások tették lehetővé az idei évre a bérfejlesztés megvalósítását. Ezek szerint a társaság a 2019. október végén bejelentett csoportos létszámcsökkentését visszavonta. Ez annak árán valósulhat meg, hogy a kölcsönzött munkavállalók létszámát jelentősen csökkentette az elmúlt két hónapban. Ugyanígy meg kellett válnia a cégcsoportnak a nyugdíj mellett vagy megbízással foglalkoztatott munkavállalóktól is. Ezek az intézkedések is hozzájárultak a Dunaferr költségeinek visszaszorításához – áll a cég közleményében. Ahogy korábban megírtuk, 2020. május elsejétől egy inflációkövető 3,4 százalékos béremelésre kerül sor, amely július elsejétől újabb 6,8 százalékkal bővül. Tehát a 2019-es bérekhez képest júliustól 10,2 százalékkal keresnek többet munkavállalók a Dunaferrben, ami éves szintre vetítve átlagosan havi 5,8 százalékos bérfejlesztést jelent. Ez szerényebb az előző két évben megvalósult emelésnél, de a munkavállalók megértették, hogy az európai acélipari válság negatív hatásai a Dunaferrt sem kerülték el.

Az acélpiacon érzékelhető pozitív körülmények ugyan reményre adnak okot, de továbbra is nehéz időszak előtt áll az acélipar.

Molnár László, a vasasok elnöke még szerdán úgy nyilatkozott lapunknak, hogy korrekt, mindkét fél számára előnyös megállapodás született. Így a szerdai megegyezés eredményeként elmaradt a szakszervezeteknek Budapestre, az orosz nagykövetség elé tervezett demonstrációja. Dr. Galambos Dénes, Dunaújváros és térsége ipar- és területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa is még szerdán üdvözölte a megállapodást, és kulcsfontosságúnak nevezte a munkahelyek megtartása és a térség stabilitása szempontjából.