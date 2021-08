A díjat az számlázza, aki szolgáltat (?)

Dunaújváros – Teljesen áttekinthetetlen már a távhőszolgáltatási helyzet, mert hiába ad ki újabb és újabb tájékoztatást a lakosságnak mind az önkormányzati oldal, mind a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. (DVCSH), annál nagyobb lesz a bizonytalanság.

A fogyasztók fő dilemmáját az adja, hogy míg a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban Energiahivatal) a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-t (DVG) jelölte ki távhőszolgáltatói működési engedélyesnek (az engedély véglegessé válásáig), addig a DVCSH jogszabályokra, törvényszéki határozatra hivatkozva állítja, a fogyasztói díjak őt illetik, mivel továbbra is ő biztosítja a szolgáltatást.

A történet és az indulatok múlt héten szerdán fordultak komolyabbra: ekkor a DVG az Energiahivatal határozatára hivatkozva bement a Dózsa György úti II-es hőközpontba. Itt Molnár István, a DVG ügyvédje lapunknak azt mondta akkor, hogy az ott lévő nyomásmérő órákat kívánják folyamatosan megfigyelni. Másnap olvashattuk az önkormányzat bejegyzését, miszerint a DVG a tulajdonába vette a DVCSH-tól a távhőrendszert, és jegyzői birtokvédelmi intézkedést is kértek (még aznap éjszaka – a szerk.), mivel a DVCSH és az Energott ebben nem működött közre.

Az Energott Kft. úgy került a képbe, hogy a hőközponti épület az ő tulajdonát képezi. A DVCSH szerint az Energiahivatal határozata önkényes birtokbavételre nem jogosíthatja fel a DVG-t. Jogsértő magatartást bizonyítva közzétette azt a levelet is, amiben a DVG augusztus 5-re, csütörtökre kérte a hőközpontban lévő távhőszolgáltatói eszközök birtokba vételét, viszont egy nappal előbb, szerdán jelentek meg, és állításuk szerint kifúrták a zárat is a bejutáshoz. A DVCSH kiemeli, hogy a Székesfehérvári Törvényszék határozatában foglaltakra hivatkozva ő jogosult a távhőszolgáltató eszközök birtoklására, használatára. Ennek tükrében bizonytalan a fogyasztó akkor is, amikor az önkormányzat azt mondja, hiába is szolgáltat a DVCSH, ha nincs működési engedélye. Az Energott Dunaújváros jegyzőjét bírálta, többek között azért, mert az „elfoglalt” hőközponti épület az ő tulajdona, és a távhőszolgáltató rendszereket illetően szolgalmi jog nem terheli, ráadásul a jegyző a végzésében elzárta a nyilatkozattól és a jogorvoslat lehetőségétől a tulajdonost. Azt is írta, hogy illetéktelen vagyoni birtokjog gyakorlásához juttatta a DVG-t, ezért a társaság bejelentést tett a Fejér Megyei Kormányhivatalnál, a rendőrkapitányságon és a Központi Nyomozó Ügyészségen.

Az önkormányzat saját jegyzője védelmében azt hozta fel pénteken, hogy a sárbogárdi jegyző, akit a kormányhivatal jelölt ki a februárban történt fűtés-karbantartás kivizsgálására, ugyanúgy szabálytalanságot állapított meg a DVCSH esetében, mint a dunaújvárosi jegyző. (Itt megjegyezni kívánjuk, hogy a februári események és a hozzá kapcsolódó jegyzői vizsgálat tárgya más volt, mint a mostanié, közvetlenül nincs közük egymáshoz.)

Ezzel egyidőben az önkormányzat platformjain már úgy írták, hogy a DVG át is vette a szolgáltatást. Erre rákérdeztünk a pénteki sajtótájékoztatót tartó Medgyesi Miklós önkormányzati szóvivőnél, aki azt mondta, a DVG átvette, már ő szolgáltat, szerdán birtokon belülre kerültek a saját tulajdonukban (ezt vitatja a DVCSH, illetve az Energott – a szerk.). A szóvivő elmondása szerint a DVCSH a távhő vezetékekhez próbál hozzáférni arra hivatkozva, hogy ezeken ők végzik a karbantartást. A szóvivő szerint ez nincs így, és a fogyasztók, ha műszaki meghibásodás történik, akkor a DVG kivonuló szolgálatát hívják.

Megkérdeztük, hogy honnan veszi a hőt a DVG a távhőszolgáltatás engedélyes ellátásához, hogy biztonságos legyen a város ellátása. Medgyesi Miklós annyit mondott, hogy a DVG a távhőszolgáltatóktól vásárolja a hőt, majd hozzátette, hogy a távhőtermelőknek azzal kell szerződnie, aki az engedélyes szolgáltató.

A szóvivő azt is mondta, hogy új szerződés kiküldésére, aláírására nincs szükség, ezt egy fővárosi átadás-átvételi esetre hivatkozva hozta példaként, amely szerint a szerződéses adatok a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően átkerülnek az új szolgáltatóhoz. Medgyesi Miklós a fogyasztói adatbekéréseket jogszerűségét azzal indokolta, hogy a DVCSH nem adta át nekik ezen információkat. Hozzátette, természetesen ahhoz is jogunk van, hogy ne adjuk meg a fogyasztói adatainkat, ez esetben máshonnan oldják meg.

Viszont még mindig nincs egyenesben az ügy, mivel a DVCSH pénteken kiadott egy több pontból álló tájékoztatót a lakosságnak (amellett, hogy az aktuális havi számlákat is kiküldte már, mellékelve egy hivatalos fogyasztói tájékoztatót arról, hogy egyelőre továbbra is ők végzik a szolgáltatást).

A társaság azt mondja, hogy a valós szolgáltatást nyújtó személyében változás nem történt, ennek megfelelően a fogyasztás díja is a DVCSH-t illeti. Azt írják, hogy a DVG nem is képes végezni a szolgáltatást, mivel a dunaújvárosi távhőrendszer jelentős(ebb) része a DVCSH tulajdonában van. Szerintük a valós tevékenység gyakorlása, a távhőszolgáltatás helyett propagandát folytat a DVG annak érdekében, hogy a polgármester politikai ambíciói és saját társasága jogosulatlan anyagi előnyökhöz jusson, mert egyébiránt pénzügyi helyzete már az év végéig való fennmaradását is kétségbe vonja. Állítják, hogy az Energiahivatal kijelölő határozata már csak annak okán sem marad érvényben, mert kijelölni szolgáltatásra csak engedélyest lehet, a DVG azonban soha nem volt az. Ismételten kiemelik, hogy a törvényszék az ideiglenes intézkedésével a távhővagyonhoz való hozzáférést megkérdőjelezhetetlenné tette jogilag is, így csak a DVCSH van abban a helyzetben, hogy szolgáltatni tudjon és teszi is folyamatosan, az ellátás biztonsága fenntartása mellett.