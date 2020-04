A diákok szerint jó úton járnak a digitális tudásmegosztás terén

A koronavírus-járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a kormány március 16-ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást.

Az első három hét után a mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola vezetősége úgy gondolta, hogy szeretne visszajelzést kapni kezdeményezéseiről, ezért összeállított egy kérdőívet és eljuttatta azt a tanulókhoz. A 233 diák (75 százalék) 14 kérdésre adott válaszát kiértékelte Jaksics Erzsébet igazgató és a tantestület. A tapasztalataikat adjuk most közre az alábbiakban. Intézményünk tantestülete kihívásként tekintett a rendkívüli helyzet megoldása elé. Távolság támadt térben és időben a tanítás és a tanulás helye és ideje, valamint a tanulók és oktatóik között. Ennek áthidalására főként a KRÉTA rendszert, és más online felületeket használunk.

A különböző digitális felületek megoszlása tekintetében négy opció vezet, a Google Classroom (95,3 százalék), a Kréta házi feladat (73,4 százalék), a Kréta e-ügyintézés (66,1 százalék) és a g-mail (50,6 százalék). Iskolánkban az esetek többségében ezek párhuzamosan futnak, minden felületen egyszerre elérhető a tananyag.

Tanulóink eszközellátottságára vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy diákjaink sokféle eszközt alkalmaznak egyidejűleg, legtöbben és leggyakrabban okostelefonjukat használják 78,1 százalékban, laptopot 62,2 százalékban, asztalai számítógépet 30 százalékban, tabletet 23,6 százalékban.

Mivel tantestületünk arra törekszik, hogy diákjaink könnyen és nagy biztonsággal megtalálják a számukra kijelölt feladatokat, fontos volt számunkra, hogy erről is visszajelzést kapjunk.

A Megtalálod-e a tanár által kiküldött tananyagot és házi feladatot? kérdésre 52,4 százalék válaszolta, hogy mindig, 44,6 százalék többnyire rálel a feladatokra. Nagy örömünkre szolgál, hogy a válaszadók közül összesen csak 7 diáknak okoz nehézséget a digitális tantermekben való tájékozódás.

A pedagógusoknak arra is szükségük van, hogy az új oktatási formához illeszkedő tananyag mennyiségét is kalibrálni tudják. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy jól sikerült meghatározni diákjaink munkabírását.

A tanulnivaló mennyiségét a válaszadók 15,9 százaléka tartja nagyon soknak. 36,9 százaléka inkább soknak tartja, 45,1 százalékuk szerint megfelelő a tanulnivaló mennyisége és alig páran vélik azt, hogy kevés. A tanulással töltött időre az alábbi válaszok érkeztek: 1-2 órát 13,3 százalék; 3-4 órát 48,1 százalék; 5-6 órát 25,8 százalék; 6 óránál többet 12,9 százalék tanul. Kitűnik, hogy diákjainknak 74 százaléka a hagyományos oktatási formában megszokott időkeretben dolgozik jelenleg is.

A legmegnyugtatóbb adatokat a tananyag érthetőségére vonatkozó visszajelzések adták. A felmérés alapján készített 7. számú (felül látható) kördiagramunk adatai megnyugtatással szolgáltnak arra vonatkozóan, hogy majdnem mindegyik diák teljesen vagy majdnem teljesen megérti a kiküldött tananyagot. Magunk sem gondoltuk, hogy ilyen rövid idő alatt képesek leszünk elsajátítani és alkalmazni azokat a technikákat, amelyek az egyes tantárgyak nagyon is különböző módszertani igényeinek megfelelnek, s hatékonyan közvetítik a tananyagot és segítik a tanulás folyamatát.

Tanítványaink 94 százaléka szerint jó úton járunk a digitális tudásmegosztás tekintetében. Ennek a folyamatnak lényeges eleme a tanári visszajelzések megléte. Ebben a tekintetben diákjaink 85,8 százaléka adta azt a választ, hogy rendszeresen kap értékelést, személyre szabott minősítést, korrekciót tantestületünktől.

A „Mennyire tetszik neked az oktatás digitális formája?” kérdésünkre tanítványaik 51,5 százaléka az „inkább nem” és „egyáltalán nem” amíg 48,9 százaléka az „inkább tetszik”, vagy „nagyon tetszik” választ adta. Ennek fényében különösen érdekes az a tény, hogy a két oktatási forma közül nagy többségük az iskolai osztályban való tanulást tartja eredményesebbnek, ez a forma nyújt számára mélyebb tudást (92,3 százalék).

Talán ennek a véleménynek az is oka, hogy diákjaink önértékelése alapján harmaduk nem érzi elegendőnek informatikai tudását az új kihívásoknak való megfeleléshez. A megfelelő digitális kompetenciákkal rendelkező diákok is gyakorta szorulnak segítségre. Főként a szülők támogatására (90,1 százalék) számíthatnak.

A 9. számú (alsó) diagram adataiból jól látszik, hogy a szülői háznak nagy szerepe van abban, hogy a tantermen kívüli oktatás megvalósulhat iskolánkban. Ezúton is köszönjük a családoknak a türelmet és a segítőkészséget! Most is beigazolódott, hogy az oktatás csapatmunka. A szülőknek, diákjainknak és tantestületünk tagjainak is kitartást kívánunk az előttünk álló időszakra!

(Forrás: Petőfi iskola)