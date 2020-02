A devizahiteles károsultak lehúzására jöttek létre

A múlt héten foglalkoztunk a devizahiteles károsultak lehúzásának különböző válfajaival. Lapunkat felkereste egy olvasónk és elmesélte történetét. Ezt tolmácsoljuk most, és biztatunk minden érintettet arra, hogy keresse meg szerkesztőségünket, ha hasonló csapdahelyzetbe került.

Olvasónk – nevezzük Károlynak – történetével igazolta, hogy a devizahiteles károsultak szemérmetlen vámszedői nemcsak a mesében léteztek, hanem itt élnek közöttünk a mai napig. Károly családi problémáinak orvoslására kényszerült hitelt felvenni, több mint hétmillió forint értékben. Svájci frank alapú hitelt kapott, amelynek törlesztőrészleteit szépen fizette is.

Aztán elgurult az árfolyam, és a törlesztő úgy megemelkedett, hogy azt a saját rokkantnyugdíjából és felesége kis keresetéből nem tudta fizetni. Halmozódott az adósság, és meg is jelent a színen a bank által megbízott végrehajtó cég, hogy érvényesítse a bank követeléseit. Ekkor azonban a semmiből felbukkant egy ilyen ügyek intézésére „szakosodott” pénzügyi szolgáltató cég, amely kéretlenül felajánlotta segítségét Károlyéknak, akik bízva a megoldásban, el is fogadták azt. Ez a pénzügyi szolgáltató cég a kormány rendelkezései adta lehetőségekkel élve (forintosítás, árfolyamgát), tehát saját plusz munkát nem beleölve a projektbe, felkínálta azt a „törvényes utat” Károlyéknak, hogy egy összegben fizessék be a fennmaradó hitelösszeg felét. Amennyiben ezt megteszik, kiegyenlítésre kerül a hitelük, nem lesz adósságuk. Károlyék kaptak ezen a lehetőségen és a családi örökségből származó szántójukat tették pénzzé, hogy be tudják fizetni a több mint 3,5 millió forintot.

A hitellel „bábáskodó” pénzügyi cég a tartozás tíz százalékának megfelelő összeget (360 ezer forintot) kért Károlyéktól, hogy foglalkozzanak az üggyel, amit helyben, készpénzben el is kértek tőlük.

A hitel rendeződött, Károlyéknak nincs már adósságuk. Az érdekes a dologban, hogy szinte rögtön, ahogy a végrehajtó céghez került az ügy, felbukkant a semmiből a „segítő cég”, amely gyakorlatilag csak alkalmazta a törvény adta lehetőségeket, nem lobbizott, nem tárgyalt, nem hozta le a csillagokat az égről, mégis eltett több százezer forintot ezért. Sőt a hiteleljárás végén kiderült, hogy Károlyéknak visszajár 220 ezer forint tisztességtelenül felszámított pénz a hitellel kapcsolatban. Az ügyet intéző pénzügyi cég, amelynél ezt érvényesíthették volna, időközben érdekes módon felszámolás alá került, és azóta meg is szűnt. Károlyékat telefonon még 2016-ban hitegették, hogy legyenek türelemmel, de mára már ezt sem teszik. Felszívódtak, jogutód nélkül.