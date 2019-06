A csatornaépítés kellemetlenséggel járhat

Már hírt adtunk arról, hogy folynak a munkálatok az M-E 2020 Konzorcium kivitelezésében zajló csatornaépítési projektben, amelynek megrendelői Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás és Pusztaszabolcs önkormányzata és az Északdunántúli Vízmű Zrt.

Pontosan mekkora beruházásról van szó? Dunaújvárosban 3727,5 méter 160-as gravitációs cső, 7241 méter 200-as csatornacső, 1856 méter 400-as csatornacső, körülbelül 1500 méter szennyvíz-nyomóvezeték fektetése, 556 házi bekötés létesítése, amelyből 59 házi átemelővel kombinálva történik, és 4 közterületi szennyvízátemelő építése. Dunaújváros északi lakóterületén, az úgynevezett Á12 területen (Akácfa, Mályva és Búzavirág utcában) kezdték el építeni a tervezett szennyvízhálózatot.

Első lépésben a házi bekötéseket építik ki. A kivitelezésben jelentős késést okozott, hogy a Táborállás területén tervezett szenny­vízcsatorna a vízjogi létesítési engedélyhez képest jelentős műszaki módosításra szorult, amelyek miatt a vízjogi létesítési engedélyt is módosítani kellett. Előre látható, hogy a kivitelezés Táborállás területén a keskeny utcák miatt feszültséget okozhat az ott élők mindennapjaiban.

A kivitelező igyekszik minél kevesebb kellemetlenséget okozni, például vezérelvük, hogy azt az árkot, amit aznap kiásnak, még aznap be is kell temetni, és 17 óra után már szabadon közlekedhetnek a lakók. Kérik az érintettek türelmét és együttműködését. Azt is tudni kell, hogy a burkolat végleges helyreállítása egy minimum hat hónapos konszolidációs időszak után lehetséges, a talaj tömörödése után. A projekt végső határideje 2020. október 15-e.