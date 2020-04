A boltokban sem olyan húsvét volt, ami szokásos

A pánikvásárlások során felhalmozott készletek mellett a kijárási korlátozás hatására átalakuló vásárlási szokások is hozzájárultak ahhoz, hogy csökkent a húsvét előtti forgalom a kiskereskedelemben.

Számottevő bevételkiesés ért több élelmiszer-kiskereskedelmi hálózatot is a húsvétot megelőző időszakban tavalyhoz képest: ez április első felében 8–10 százalékos, közvetlenül az ünnep előtt pedig 10–15 százalékos volt, miközben a tranzakciószám is 25–30 százalékkal csökkent – írta a Világgazdaság. Annak ellenére, hogy egy-egy vásárlás alkalmával többet költöttek a vásárlók, a kijárási korlátozások miatt jóval ritkábban, összességében pedig kevesebbet költöttek. A húsvéti bevásárlás is mindössze három napra korlátozódott, közvetlenül az ünnep előtt, noha jellemzően a jeles nap előtt két hétre is el szokott húzódni.

Néhány népszerű dunaújvárosi üzletben mi is feltettük a kérdést: milyen volt a húsvéti forgalmuk? A válaszok majdnem mindegyikében elhangzott egy szó, ami nem teljesen nyomdafestéket bíró. A forgalom mindenhol visszaesett, azonban eltérő mértékben. Az egyik, baromfit áruló üzletben azt az információt kaptuk, hogy körülbelül a megszokott bevétel harminc százalékát produkálták idén. Az egyik legnépszerűbb városi húsboltban ötvenszázalékos visszaesésről beszéltek, és a szokásos húsvéti termékek, mint például a sonkák, sem nagyon fogytak.

Az egyik multinacionális cégnél viszont nem panaszkodtak a sonka, a tojás, a kalács forgalmára, náluk az édesség eladása volt nagyon gyenge. Ezt annak tulajdonítják, hogy az idén a koronavírus miatt elmaradtak a családlátogatások, a locsolkodás, így nem volt szükség csokinyuszira, csokitojásra.

Viszont a piaci árusok nem panaszkodtak, pedig nagyon féltek attól, hogy rajtuk marad minden áru, hiszen korlátozták a piaclátogatási időt, sőt, még az is szóbeszéd tárgya volt, hogy a piacokat bezárják. Ehhez képest kellemesen csalódtak, az egyik árus megkeresésünkre azt mondta, minden várakozást felülmúlt a forgalmuk, szinte mindent eladtak.