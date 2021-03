A bölcsődéstől a nyugdíjasig mindenkinek jut a fejlesztésből

Az elmúlt hónapokban számos sikeres kulcsi pályázatról adtunk hírt olvasóinknak lapunk hasábjain. A település képviselő-testülete – bár a pandémia miatt nem tarthat testületi üléseket – a háttérben szorgosan dolgozik a polgármesteri hivatal dolgozóival a tavaly elnyert pályázatok megvalósítása, valamint további pályázati források elnyerésének érdekében.

A pályázati célok megvalósulásáról beszélgettünk Jobb Gyula polgármesterrel.

– Azt gondolom, nem elég sokat dolgozni, nagyon fontos az is, hogy tájékoztassuk a lakosságot az elvégzett munkáról. Ezért nagy örömömre szolgál, hogy számos pozitív hírről tudok beszámolni a településünkön végzett munkánkat illetően.

– Az új bölcsődénk megépítésére az eredetileg tervezettel ellentétben az óvoda melletti területen fog sor kerülni, jelenleg folyik a szükséges földterület megvásárlása a Pálhalmai Agrospeciál Kft.-től, emellett párhuzamosan készülnek az új épület engedélyezési és kivitelezési tervei. Amint a tervek elkészülnek, sor kerülhet közbeszerzési eljárás keretében a kivitelező kiválasztására, ez előreláthatólag április körül fog megtörténni. Ezzel párhuzamosan az óvodai tetőszerkezet felújítására már kiválasztottuk a kivitelezőt, amint a jó idő beköszönt, kezdetét veheti a munka. A kivitelezés még a nyár folyamán be is fejeződik majd – tájékoztatott a kulcsi legifjabbakat érintő fejlesztésekről a polgármester.

– Az elmúlt időszak híre, hogy az illegális hulladék felszámolását támogató – és sikeresen elnyert – pályázat segítségével február 28-ig a Kulcson feltárt illegális hulladéklerakók felszámolása és elszállítása megtörtént, köszönhetően a lakossággal történt együttműködésnek is. Annak érdekében, hogy a megszüntetett lerakóhelyekre ne történjen a továbbiakban ismét hulladék-elhelyezés, már be is nyújtottuk a következő, az illegális hulladék-lerakó helyek megfigyelését célzó kamerarendszer kiépítésére a pályázatunkat. Reméljük, hogy az is sikeres lesz, és újra támogatást nyerhetünk el. A pályázat keretében nyolc kamerát szeretnénk a veszélyeztetett helyekre felszerelni.

Sajnos a Hargita utcai földcsuszamlásra benyújtott pályázatunkkal kapcsolatban jelenleg csak előkészületi munkákat tudunk elvégezni, mert a kérelmünk még elbírálás alatt van.

– Viszont a tavalyi évben 220 millió forint összértékű, közlekedés-fejlesztés céljára elnyert pályázatunkban már a tervezési munka zajlik. A pályázat keretében szeretnénk a Rákóczi utcában a templomtól az óvodáig terjedő szakaszon a járdát kiépíteni. Valamint a Tamási Áron, az Arany János, a Muskátli, az Erősítő, a Faiskola, a Göböljárás utca, és a Sőtér sétány tönkrement részeit is felújítanánk, és a kulcsi Hatok terét szeretnénk megújítani. Jelenleg a tervezés költségvetési adatait várjuk, hogy megtudjuk, az elnyert támogatásból valamennyi útszakaszra elegendő lesz-e a fedezet. Amint megkapjuk a terveket, közbeszerzési eljárás keretében kerül sor a kivitelező kiválasztására. A kivitelezésnek 2021. december 31. napjával meg is kell valósulnia.

– A közműfejlesztésre elnyert 60 millió forint összegű támogatásból a Virághegyi, a Radicsa, a Kőbányai, a Fenyő, a Cinke, a Csalogány, a Rigó és a Kiskert utcák vízi-közművezetékét terveztetjük jelenleg. Amint a tervező elkészíti a költségvetést, közbeszerzési eljárás keretében itt is kiválasztjuk a kivitelezőt, és az elnyert támogatásból megkezdjük az ivóvíz-gerincvezeték kiépítését. Természetesen egyelőre csak annyi utcában történik meg a fejlesztés, amennyire a támogatás fedezetet nyújt, de a tervek már a jövőre nézve elkészülnek, és bármikor elővehetők, ha további támogatásban részesülünk – fejtette ki a polgármester.

Szeptemberre három új játszótérrel is gazdagodik majd Kulcs

– Játszótérfejlesztésre is nyertünk az elmúlt évben 49 millió forintot. Ez a pályázat van jelenleg a legjobban előkészített fázisban, itt ugyanis már megtörtént a tervezés, és a kivitelező kiválasztása is. A munka tavasszal kezdődik, és szeptemberre meg is valósul három új játszótér: a Sportpályán gördeszkapálya és teqball-pálya készül a fiatalok részére, a Spanyol lakóparkban, valamint a Deák Ferenc utca és Bem utca sarkán pedig a kicsik részére épül egy-egy játszótér.

– Pályázatot nyertünk el az idősek nappali ellátásának céljára is, 40 millió forint összegben. Ebből már meg is vásároltuk az orvosi rendelő mellett lévő, úgynevezett „Nap házát”, illetve az eddig még nem önkormányzati tulajdonban lévő tulajdonrészt, és folyamatban van az idősek ellátásához szükséges eszközök beszerzése is.

– Szintén ebben az évben fog elkészülni a 6-os főút mellett a sportpálya területén a buszforduló létesítése. Jelenleg itt is a tervezési munkálatok folynak, amint a tervek és a költségvetés elkészül, közbeszerzési eljárás keretében kerül sor a kivitelező kiválasztására. Ezzel a beruházással összekötjük a település belterületi buszközlekedését a 6-os úton történő távolsági tömegközlekedéssel. Bízunk benne, hogy ez jelentősen megkönnyíti a lakosság életét.

– A hajóállomás és környezete felújítására két pályázati támogatást is elnyertünk 2020-ban. Az ötmillió forint értékű támogatásból hűtő-fűtő klímákat szereltettünk fel, és kisebb építészeti felújításokat végzünk, továbbá néhány további eszközt vásároltunk. A százmillió forint értékű támogatás felhasználásáról jelenleg még egyeztetünk, ott még nem született meg a támogatói okirat. Amint részleteket tudunk meg a felújítás pontos tartalmáról, tájékoztatni fogom a lakosságot.

– Végül, de egyáltalán nem utolsósorban ezúton is szeretném megköszönni dr. Neumann Helga jegyző asszonynak, a projektmenedzsmentnek és a polgármesteri hivatal dolgozóinak a pályázatok elkészítésében és megvalósításában végzett áldozatos munkáját. Hiszen a pályázatok megvalósítása mellett, ők már a következő, benyújtandó tenderek elkészítésében is dolgoznak. Köszönöm a képviselő-testület valamennyi tagjának a pályázatok benyújtása idején tanúsított támogatását, ötleteiket, és az együtt gondolkodást, amely nélkül nem lett volna az elmúlt esztendőnk ilyen sikeres a pályázatok terén.

– A kulcsi lakók türelmét nagyra értékelem, nagyon köszönöm, és bár nem szeretnék vele visszaélni, de továbbra is kérem. Mert az elkövetkező beruházások megvalósítása során felmerülő esetleges kellemetlenségek ott és akkor bosszúságot okozhatnak, de hosszú távon mindenképpen a kulcsiak hasznát szolgálja majd – mondta el Jobb Gyula polgármester.