A betegeim fegyelmezetten viselkedtek

Dr. Perghe Sándort, a dunaújvárosi 16-os körzet háziorvosát kérdeztem a koronavírus-járvány tapasztalatairól.

– Úgy látom, hogy Magyarországon az emberek megértették és komolyan vették a koronavírus kockázatát és a megelőzését. Véleményem szerint ennek köszönhető a kevés esetszám. Az én körzetemben sok idős beteget látunk el. Őket az életkoruknál fogva jobban kellett védeni. Magas kockázatot jelentettek még a krónikus betegséggel élők is. Ezért az orvos–beteg személyes kapcsolatot nagyrészt telefonos konzultáció váltotta fel. Márciustól májusig jelentősen csökkent a személyes találkozások száma. Számomra is meglepetéssel szolgált, hogy a betegeim milyen fegyelmezetten viselkedtek, és milyen rövid idő alatt tudtak alkalmazkodni a megváltozott helyzethez. Hál’ Istennek a mi körzetünkben egy koronavírusos megbetegedést sem regisztráltunk.

– Az e-receptet is megszokták a betegek?

– Jó ez mindenkinek, telefonál a beteg, mi kiírjuk a gyógyszereket vagy a gyógyászati segédeszközöket, és ki lehet váltani a gyógyszertárban. Persze van, hogy kell egy kis átfutási idő, de az nem jelentős. Kevesebb a papír és kevesebb a gond. Vannak még gyengeségei a rendszernek, de ezek idővel ki lesznek javítva. Érdemes használni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret, mert sok hasznos dolgot tartogat. Akinek nincs ügyfélkapus regisztrációja, a kormányablakban segítenek egyéni fiókot létrehozni. A https://www.eeszt.gov.hu/ internetes címen pedig be lehet lépni a Térbe a létrehozott felhasználói névvel és jelszóval, de a taj-számunkat is kéri a rendszer.

. Itt meg lehet nézni a felírt gyógyszereinket és a már kiváltottakat. Az ellátásainkat és az egészségügyi dokumentumainkat. Rendelkezhetünk a képviseletünkre jogosult személyekről, akik az eReceptet kiválthatják nekünk. Főleg mozgásukban korlátozott embereknek hasznos ez a lehetőség, hiszen a rendszerben regisztrált rokonuk is kiválthatja helyettük a gyógyszereiket.

„2020. március 13-tól bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere ugyanis rendeletben egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit. A rendelet szerint a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.” – Írja az EESZT.

– Jól tudom, használják a közösségi médiát is?

– Igen, létezik a körzetnek egy Facebook-csoportja, ahol szintén fel lehet íratni a gyógyszereket, de időpontot is lehet foglalni a rendelésre. Ezt azért tartjuk jobb megoldásnak, mert a telefonálás hasznos időt vesz el a rendelésből, a közösségi felületen történt egyeztetés viszont nem.

FIGYELEM!

Szeptember 17. után az orvosok nem írhatnak majd fel gyógyszert a telefonon vagy emailben jelentkező pácienseknek

Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek bizonyult az elektronikus egészségügyi rendszer – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szombaton az MTI-vel.

A vényfelíráson kívül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) további előnyeként lehetővé vált a leletek, beutalók pontos és gyors elektronikus továbbítása is, így a pácienseknek már nem kell elmenniük a rendelőkbe értük – írták.

Hozzátették: a veszélyhelyzet megszűnésével részben módosultak az eRecept alkalmazásával kapcsolatos szabályok. Megmarad az egyszerűsített receptkiváltás, a TAJ-szám megadásával tehát továbbra is ki lehet váltani a gyógyszereket, de szeptember 17. után az orvosok nem írhatnak majd fel gyógyszert a telefonon vagy emailben jelentkező pácienseknek – emelték ki.

Arról is tájékoztattak, hogy a július elseje előtt kiállított eReceptek felírási igazolásai a vények lejáratának végéig továbbra is érvényesek maradnak. Az igazolást csak a beteg külön kérésére kell kiállítani, 14 év alattiak gyógyszerének rendelése esetén viszont minden esetben szükséges az igazolás. Ezeket idővel felválthatják azon felírási igazolások, amelyeket már nem kötelező NEAK-formavényre nyomtatni, hanem egyszerű fehér, A4-es papíron is elfogadhatók lesznek. A patika a gyógyszer kiadása után már nem tarthatja meg a felírási igazolást, azt a gyógyszert kiváltó személynek vissza kell adni, hitelt érdemlő megjelöléssel arról, hogy a gyógyszerkiadás megtörtént – írták.

MTI

