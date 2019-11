A belvárosban felmérik a fák állapotát, ha kell, visszavágás lesz

A közösségi médiában számos információ terjedt el a Vasmű úti platánsor további sorsával kapcsolatban. Lapunk kérdéseire Mezei Zsolt általános alpolgármester válaszolt.

– A DVG Zrt. erdészeti ágazatának szakemberei már kedden megkezdték a Vasmű úti platánsor fáinak felújító visszavágását. Sajnos, kedden délután még egy fát ki kellett vágni balesetveszély miatt. Még két ilyen kritikus állapotban lévő platán van, ezek állapotát 2-3 óránként ellenőrzik. A munkálatok lényege, hogy megmentsünk a Vasmű úti platánsort, ennek része a már elkezdett visszavágás is. A téli időszak beállta előtt e munkálatokkal végezni kell, így további két céget bízott meg az önkormányzat azzal, hogy részt vállaljon a munkálatokban. Közös érdekünk a város egyik büszkeségének számító fasor megőrzése, ezért arra törekszünk, hogy a lehető legkevesebb fát kelljen kivágni.

Természetesen a fák pótlásáról is gondoskodunk – fogalmazott lapunknak Mezei Zsolt, akit a belváros fáinak állapotáról is kérdeztünk.

– Mint korábban közöltük, egy külön erre szakosodott céggel átvizsgáltatjuk a Vasmű úti platánsor állapotát. Emellett figyelemmel kísérjük, hogy milyen állapotban van a kis Vasmű út fasora, a Dózsa György út mentén található platánsor, valamint a belváros számos területe is. Ami most látható: sajnos, korábbi mulasztások miatt a Vasmű úton egy intenzív felújító visszavágásra van szükség, valamint aktuális a belváros egyes fáinak kisebb, az esztétikai értékét megtartó visszavágása is.

Más, de lényeges: az önkormányzat ezúton is kéri, az adott munkaterületről az autók tulajdonosai szállítsák el járműveiket a visszavágás idejére!