A Béke városrész képviselőjének nem térkép e táj...

Ahogy a Béke városrészi napon Cserna Gábor, Dunaújváros MJV polgármestere is említette, ez a körzet városunk legfiatalabb része. És nemcsak ennek alapítása, hanem az itt lakók korfája miatt is.

Sztankovics László ennek a területnek, a 8. számú választókörzetnek az önkormányzati képviselője, aki a következő ciklusban is folytatni szeretné a megkezdett munkát. A képviselő elmondta, hogy sok a teendő, de mára kézzelfogható eredményekről tud beszámolni.

A fiatal városrészben négy százalékkal nőtt a gyermekszületések aránya, ezt figyelembe véve a közgyűlés már korábban úgy döntött, hogy pályázati forrásból fejlesztik, bővítik a Makk Marci bölcsődét. Mint ismert, a Napsugár óvoda teljes felújítása az elmúlt évben fejeződött be. A Bóbita óvoda körüli járda pedig két ütemben újul meg, az első szakaszának munkálatai már meg is kezdődtek, a teljes szakaszt jövő tavasszal fejezik be.

Sztankovics László fontosnak tartja, hogy új játszóterek is létesülhessenek a gyerekeknek. Ugyanakkor a KRESZ-park egy kosárlabdapalánkkal és egy „felnőttjátszótérrel” bővül, és az egész területet két reflektorral is megvilágítják majd. A képviselő szólt a Béke I-ben áthelyezésre került szelektív hulladékgyűjtő szigetről, amelynek helyén még idén megkezdik 15 új parkolóhely kialakítását.

Sarkalatos pontjai a közbiztonságnak a térfigyelő kamerák, amelyek a lakosság igényeinek figyelembevételével lettek kihelyezve.

A lakók visszacsatolása szerint is sikeres volt a Béke városrészi családi nap, amelynek ezúttal is közösségteremtő ereje volt.

És bár pici, de annál fontosabb részei egy közösségi térnek a padok, amelyek közelébe hulladékgyűjtőket is elhelyeztek. Sztankovics László örömmel látja, hogy idősebbek és a fiatalok, családok is „birtokba vették” a padokat. Beszéltünk még a megújult orvosi rendelőkről, amelyeket hamarosan átadnak, és a folyamatosan megújuló járdákról is. A képviselő elmondta, hogy a jövőben is aktívan szeretné folytatni a megkezdett képviselői munkát.