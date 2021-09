A banki költségek sok mindentől függenek, így nem könnyű az összehasonlítás

A bank szakemberei szerint évente egyszer elegendő ránézni a számlánkra, se akkor is érdemes, ha valamilyen változás áll be a már fentebb is említett tranzakcionális, a jövedelmi vagy éppen a megtakarítási helyzetet illetően.

A banki költségek emelkedéséről megtudtuk, hogy a folyamat a Magyar Nemzeti Bank és törvény által szabályozott. Csak és kizárólag a hivatalos Központi Statisztika Hivatal (KSH) által közzétett előző év végi éves infláció mértékével emelhető egy évi egy alkalommal az ügyfelek előzetes 60 napos tájékoztatásával. A fogyasztói árindexen (infláció) kívül a bank új díjtételt csak abban az esetben vezethet be, ha új szolgáltatást indít, továbbá meglévő díjat csak akkor emelhet 60 napos előzetes tájékoztatás mellett, ha törvényi előírású fejlesztési költségei merültek fel, amit bizonyítania kell. Az utóbbi 10 évben a K&H Bank a tavalyi évet leszámítva csak és kizárólag inflációs emelést alkalmazott a számlacsomagjai körében.

Vannak olyan tervek és szándékok, mely szerint hamarosan a gépjármű felelősség biztosításokat kínáló biztosítókhoz hasonlóan bankot is könnyebben lesz váltani. Egyablakos rendszer és 12 munkanapon belüli váltás szerepelt nemrég a hírekben, amik arról is szóltak, hogy a régi, úgymond „leváltott” bankot nem is kell értesítenie az ügyfélnek, mert minden automatikusan működik, azonban a K&H banknak erre vonatkozóan még nincsenek tapasztalatai.