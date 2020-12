A 84 éves Silvio Berlusconi szívesen beoltatná magát elsőként

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2020. 12. 16. – 281. nap

A műteremben egész nap nagy volt a jövés-menés, hiszen mindenki a karácsonyra készül, és igyekszik beszerezni a kerámia tanfolyamon készített apróságait, hogy szeretteinek ajándékozhassa, vagy egyszerűen csak használja. Én még dolgozom egy-két darabon, és remélem hogy sikerül befejezni még karácsony előtt, mert ha decemberben lock down lesz, akkor már csak 2021-ben készülök el velük.

Ha december 21-én Európában jóváhagyják a Pfizer védőoltást, akkor lehetséges hogy már karácsony után lesz aki megkaphatja.

A 84 éves Silvio Berlusconi már átesett a Covid-on, de felajánlotta hogy szívesen beoltatná magát nyilvánosan és akár elsőként, ha megkezdődik Olaszországban a Covid elleni védőoltás beadása.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 645706, az elmúlt huszonnégy órában 17572 az új fertőzött, közülük 2994 (17,04%) Lombardia régióban van.

26897-en (-445 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, és 2926 (-77) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés). Az intenzív osztályon kezelt betegek közül 191-en a mai nap folyamán kerültek be oda, ami azt jelenti hogy tegnapról mára összesen 268-an (191+77) hagyták el az intenzív osztályt (elhunytak vagy javult az állapotuk).

615883-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 1175901-en gyógyultak, közülük a mai napon 34495-en.

Az elhalálozottak száma 66537, közülük a mai napon 680-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 1888144.

A fertözöttek száma 0,9%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Az elmúlt huszonnégy órában 199489 teszt által 17572 fertőzöttet azonosítottak. A járvány menete az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

dec. 16. 8,81% 199489 teszttel +17572

dec. 15. 9,11% 162880 teszttel +14844,

dec. 14. 11,61% 103584 teszttel +12030,

dec. 13. 11,75% 152697 teszttel +17938,

dec. 12. 10,13% 196439 teszttel +19903,

dec. 11. 9,83% 190416 teszttel +18727,

dec. 09. 10,77% 118475 teszttel +12756,

dec. 07. 12,34% 111217 teszttel +13720,

dec. 06. 11,55% 163550 teszttel +18887,

dec. 04. 11,33% 212741 teszttel +24099,

dec. 02. 10,00% 207143 teszttel +20709,

nov. 30. 12,55% 130524 teszttel +16377,

nov. 26. 12,46% 232711 teszttel +29003,

nov. 20. 15,66% 238077 teszttel +37242,

nov. 16. 17,9% 152663 teszttel +27354,

nov. 14. 16,36% 227695 teszttel +37255,

nov. 10. 16,11% 217758 teszttel +35098,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 8,81% (minden 100 tesztből 9 pozitív), Lombardia tesztaránya 7,96% (100 tesztből 8 pozitív).

A kormány még nem hozott döntést az ünnepeket illetően, ezért ma este 9-kor ismét összeül.

Az eddig felmerülő lehetőségek szerint teljes lock down lehet december 20 és január 6 között (csak az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak maradnának nyitva), a lazább opció pedig a lock down csak december 25, 26, 31, és január 1.

Az is felvetődött, hogy már december 19 -én és 20-án, az utolsó karácsony előtti hétvégén kezdődhetnének a szigorítások, hogy ezzel elkerüljük a tömeges karácsonyi ajándék vásárlást.

Úgy tűnik, idén célszerű beszerezni az ajándékokat december 18-ig, azaz már csak két napunk maradt rá. Ha a kormány nem hoz döntést reggelig, elképzelhető hogy holnap, holnapután mindenki ajándék után fog rohangálni, nehogy lemaradjon róla.

Kacziba Andi