Tanév és nevelési év kezdet Perkátán

Akik figyelmesek voltak, tegnap 7 óra 36 perckor hallhatták Szilasy László, a Dunaújvárosi Tankerület Perkátai Hunyadi Mátyás és Általános Iskola igazgatójának kihangosított instrukcióit, írja a perkata.hu.

Hivatalos tanévnyitó a különleges helyzet miatt nem volt, de nagy örömmel köszöntötték az 58 elsős tanulót. Igazgató Úr a szülők számára tájékoztatót tartott, amelyben az iskola által alkalmazott intézkedésekről számolt be. Amennyiben valamely szülő ezen nem tudott részt venni, akkor az iskola elérhetőségein tud erről tájékozódni, illetve keresse személyesen Szilasy László igazgató Urat.

Az óvodában is megkezdődött a nevelési év, igaz az óvoda a veszélyhelyzet alatt is működött, igaz jóval alacsonyabb létszámmal. Az óvodába 60 új kisóvodás érkezett szeptemberre, illetve várhatóan még ebben a hónapban kis bölcsődéseket is fogad az intézmény.

Somogyi Balázs