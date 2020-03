Polgármesteri tájékoztató

Az alábbi tájékoztatót Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája juttatta el nekünk:

Pénteki adatok szerint Dunaújvárosban 1 koronavírussal fertőzött beteg van. Hatósági házi karanténban továbbra is 11-en tartózkodnak. Pénteken rendkívüli esemény nem történt. A mai nappal életbe lépett újabb szigorítás, miszerint a piacon egyszerre maximum 200 vásárló tartózkodhat zökkenőmentesen elindult.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendszer működik, 150 vásárlónál több nem tartózkodott bent egyszer sem, így nem volt szükség arra, hogy kint várakoztassák az embereket. A piac nyitva tartása továbbra is indokolt, hiszen a bezárással csak a zárt terű bevásárlóközpontokba, boltokba terelődne át a forgalom, ezt a döntés a Népegészségügyi Központtal közösen hozta meg a városvezetés. Továbbra is nyomatékosan kérjük, hogy mindenki tartsa be a megelőző intézkedéseket! Nem kell tétlenül szemlélnünk a vírus terjedését, mi magunk tudjuk megakadályozni azt, ha betartjuk az előírásokat:

Maradjon otthon! Nem tudhatja, hogy már vírushordozó-e, hiszen a betegség lappangási ideje 2 hét is lehet. Bár egészségesnek érzi magát az ember, a vírus már benne lehet, amivel megfertőzheti azokat, akikkel találkozik: időseket, betegeket, kismamákat.

Az óvodákban, iskolákban nem szünet van! Semmit sem ér az iskolák, bölcsődék, óvodák, játszóterek bezárása, ha van, aki a jelenlegi helyzetet nyári szünetnek nézi. Szeretnénk, ha Dunaújváros egy élettel teli város lenne, de nem most, jelenleg üres utcákat és tereket szeretnénk látni.

A vásárlás nem program! Mindenki csak a legszükségesebbet vegye meg, és igyekezzenek minél ritkábban bevásárolni.

Tartsa a 2 méteres védőtávolságot Ha mégis el kell mennie otthonról, akkor fokozottan figyeljen! Aki teheti, vegyen maszkot és kesztyűt, otthon pedig első dolga legyen a kézmosás.

Segítsünk az időseken! Önkormányzatunk is segíti az időseket, de arra kérünk minden dunaújvárosi családot, hogy amiben csak lehet, támogassák az idős hozzátartozókat, szomszédokat. Fontos azonban, hogy ennek során is ügyeljenek a megelőző intézkedések betartására! Az időseket pedig arra kérjük, hogy cserébe maradjanak otthon, hiszen a vírus rájuk a legveszélyesebb!

Hiteles forrásból tájékozódjon! Ne dőljön be az álhíreknek.

Most fontosabb, mint valaha, hogy csak hiteles forrásból tájékozódjon. Az Operatív Törzs weboldalán (www.koronavirus.gov.hu) is sok hasznos információt találni, de önkormányzatunk honlapja (www.dunaujvaros.hu) és facebook oldala is folyamatosan frissül.

Mindenkitől azt kérjük, hogy a korlátozásokat vegye komolyan! Most azzal tudjuk megóvni szeretteinket, ha távol maradunk egymástól!