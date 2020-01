Olasz testvérvárosi érdeklődés

Az ismerősön keresztüli megkeresést követően Perkátára látogatott Heinrich Péter, a volt pályázati szerv, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség egykori igazgató, illetve lánya, Dóra, aki a Vicenza megyében levő Carré város önkormányzati képviselője.

A megkeresés és a látogatás célja a települések lehetséges együttműködése. Vendégeink meglátogatták a kastélyunk kiállításait, találkoztak a Technikatörténeti kiállítás létrehozójával, Rajcsányi Lászlóval, illetve a VELED egyesület vezetőjével és tagjaival. Bogó Anikóval, a humán ügyekért felelős alpolgármesterrel, illetve Vátkainé Boda Ildikóval, aki eddig a testvértelepülési kapcsolatokat segítette a testületen belül, bemutattuk a mostani testvértelepülési kapcsolatainkat, illetve azok működési mechanizmusait, írja a perkata.hu.

Hangsúlyoztuk, hogy az eddigi testvértelepülési kapcsolati tapasztalatunk, illetve önkormányzatunk anyagi lehetőségei miatt csak olyan testvérvárosi kapcsolatot tudunk elképzelni és ebben partnerek is tudunk lenni, amely önfenntartó, azaz külső forrásokból és pályázati támogatásokból tud működni, illetve amelynek a fókuszában az ifjúság, illetve az oktatás és a kultúra áll. Képviselő Asszonnyal nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot, mivel nekik is hasonló céljaik és elképzeléseik vannak, és hozzánk hasonlóan szeretnének támaszkodni a pályázati forrásokra. Kapcsolódási pont, hogy hozzánk hasonlóan Carrénak is van francia kapcsolata, Compans, ami nagyon közel van a mi Saint-Maximin-nkhoz. A megbeszélés lezárásaként egyeztettük, hogy különböző projektötleteket dolgozunk ki közösen a lehetséges együttműködés és pályázatok előkészítéseként.