1Úton járnak – az édesapákért ajánlották fel ebben az évben

Menyhártné dr. Zsiros Mária, férjével, dr. Menyhárt Ferenccel a Mária Út Egyesület Ercsi és Dunaföldvár közötti szakaszának hivatalosan megbízott felelősei. A hét végi 1Úton elnevezésű rendezvény kapcsán beszélgettünk vele.

Augusztus 24-én 1Úton elnevezéssel a Mária Út – Közép-Európa legnagyobb katolikus zarándokútja – teljes útvonalán egy közös célért, az édesapákért szerveznek nemzetközi zarándoklatot. Idén már a hatodik alkalommal rendezi meg a Mária Út Egyesület, közel 150 helyszínen. Spirituális élmény, teljesítmény, természetszeretet, életforma és bizalom szavakkal jellemezhető különleges programra, térségünkben két központi helyszínen is várják a zarándokokat, Kulcson és Alsószentivánon egyaránt.

Kulcsra Adonyból kilenc órakor indulnak, a Czigler-tótól a mintegy 7 kilométeres zarándoklatra, Dunaújvárosból pedig Rácalmás érintésével, 7 óra 45 perckor a 12 kilométeres útra. A kulcsi Arany János utcai kereszthez beérkező zarándokokat a helyszínen szeretetebéd várja, és dr. Menyhárt Ferenc, a Mária Út helyi területi szervezője és Jobb Gyula, Kulcs polgármestere köszönti a résztvevőket. Pihenés után Nagy Tamás vezetésével beszélgetés kezdődik a családról, és az édesapák szerepéről, ezt követően a május végén meghirdetett gyermekrajz- és esszépályázat eredményhirdetésére kerül sor.

A másik helyszín Alsószent­iván. A Mária Út a Máriához kötődő szent helyeket köti túraútvonalakkal össze. Alsószentiván azért is fontos helyszíne, mert a Fatimai Szűzanya szobrának másolata található itt, így vált kegyhellyé, és katolikus iskola is van. Itt 16 órakor kezdődik a rendezvény. Műsor, szerény agapé után beszélgetésre kerül sor a családról, az édesapák szerepéről a családban, majd a Mezőföldi Keresztény Kulturális Egyesület gyermekrajzpályázat eredményének kihirdetése után 18 órakor szentmise lesz, ami egyben a kegytemplom búcsújának szentelt miséje is. Ide a környékbelieket várják, Dunaföldvárról, Alapról és Cecéről.

Menyhártné dr. Zsiros Máriával a kezdetekről…

– A Mezőföld Keresztény Kulturális Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület, röviden a MEKK néven hivatalossá tett együttműködésünk egyik közös kapcsolódási pontja volt a turizmus. Az egyesület elnöke, Siba Brigitta a falusi turizmus kulcsi megvalósításának elhivatott kutatója kapcsolatot keresett, és általunk talált is céljainak megvalósításához.

Az első nagyobb akciónk a Mária Úthoz fűződik, hiszen az adottság, hogy végigmegy Kulcson, egyértelművé tette, hogy a vallási turizmussal kell foglalkoznunk. Egy korpusz nélküli keresztet állítottunk fel az Arany János utcában, hogy a Mária Úton haladó zarándokoknak legyen miért megállniuk Kulcson. A területet és a pályázatírásban segítséget az önkormányzattól kaptuk az idén már két éve felszentelt kereszthez. Nagy segítségünkre volt Moró Piroska, aki tapasztalt zarándokként két könyvet is szánt e témának.

– Együttműködésünk közös alaptézise, hogy térségben érdemes gondolkodni. Mert csak a középkorban építettek falat maguk köré a települések, most, a XXI. században a falakat le kell bontani. Hiszen így több a lehetőség, és gazdagabbak a programok. Így jutottunk el Rácalmásra a cserkészekhez, Perkátára a kántortalálkozóra, vagy Adonyba, Alsószentivánra és Dunaföldvárra is.

– Spányi Antal püspök atya zseniálisan látta meg elsőként azt, hogy ha nem jut minden kis faluba pap, akkor öt-hat falu járhat egy helyre misére, a hat falunak közösségben lehet és kell élnie, ahogy szépen működik ez nálunk is a Márton atya pásztorolta településeken is.

Hivatalosan

– Már négy éve bekapcsolódtunk a hivatalos munkába, a Mária Út Egyesület megkeresése után. Nagy áldásnak tekintjük, jómagam és férjem, dr. Menyhárt Ferenc hivatalosan kinevezett felelősei vagyunk a zarándokút Ercsi és Dunaföldvár közötti szakaszáért.

A Mária Út a Máriához kötődő szent helyeket köti össze túrautakkal, a térségben négy templom is Máriának van szentelve, a többi közt az adonyi is. A templom búcsúja régen nagyon neves esemény volt a falvakban, ezek talán az igazi hagyományok, nem az erőltetetten létrehozottak.

Alsószentiván is látószögbe került

A Fatimai Szűzanya 1950-ben került Alsószentivánra, a hó fordulóin misét celebrálnak, amelyek közül az utolsó nyárit minden évben a püspök atya tartja, és a nagyszülőknek ajánlják. Mivel cecei kötődésűek vagyunk, gyakran járunk arra, és ellátogattunk erre a misére. Mára a püspök atya szép nagy kegyhelyet építtetett és az általános iskolát is a szárnyai alá vette, a szűzanyának szenteltette, rendkívül jól felszerelt, és gyönyörű. Felvettük a helyiekkel a kapcsolatot, így Feketéné Erikával, valamint Nagy Gábornéval és a helyi plébános atyával, jól együtt működünk.

A támogatókról

Az 1Úton fővédnöke Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, az Emberi Erőforrások Minisztériumának alelnöke, valamint dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek. Az államtitkár asszony egy levélben is üdvözli majd a zarándokokat. Fontos személy dr. Szabó Zsófia, a Mária Egyesület 1Úton főkoordinátora, aki különben dunaújvárosi származású, háromgyermekes család­anya. A tavalyi 1Úton országos nyitó értekezlet ezért is volt Kulcson.

A következő rendezvény

Jövő szeptemberben lesz Magyarországon a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a római katolikus egyház rendszeresen megrendezett, világméretű eseménysorozata, amelynek célja az oltáriszentség megismerésének és tiszteletének elmélyítése. Szervezője a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága.

A négyévenként más-más helyszínen megrendezett kongresszusnak előre meghirdetett címe van, amelyre előadásokkal készülnek, illetve sok közös imát tartanak, és szentségimádáson vesznek részt a hívők. A kongresszus igyekszik érthetőbbé tenni a Krisztus által az utolsó vacsorán meghirdetett áldozatbemutatást, és annak fontosságát, amiben esetenként segítségükre vannak az elismert oltáriszentség csodák is.

Utoljára 1938-ban tartott eucharisztikus világkongresszust Budapesten és 2020-ban ismét a magyar főváros adhat otthont az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak. A katolikus közösség nagyon készül rá, minden templomban minden nap, külön imádkoznak érte.