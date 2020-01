1989: „Legalább húsz évet éltünk meg 365 nap alatt”

Igaz lehet a mondás, hogy a tegnapi újság gyakorta izgalmasabb olvasmány, mint a mai. Szemlénkben rápillantunk, hogy anno a Sztálinvárosi, majd Dunaújvárosi Hírlap hogyan írt, ünnepelt, látott előre a mindenkori új esztendőre 1959-ben, 1969-ben, 1979-ben és 1989-ben. Ünnepi lapozónk záró kiadásában: Helló, 1989/1990!

A rendszerváltás/rendszerváltoztatás éveiben járunk. A régi struktúrák felbomlóban, az újak még messze az intézményesüléstől. Történelmi idők.

Az 1989. december 22. szám címlapján: fekete gyászlobogó leng a város főterén. A temesvári brutális vérengzés áldozatairól természetesen Dunaújvárosban is megemlékeztek. „December 21-én 13 órakor megkondultak a magyar templomok harangjai, s addig, amíg a véres diktatúra sorsa meg nem pecsételődik, mindennap megszólalnak.” – írta a Hírlap, amely arról is beszámolt, hogy viharos viták jellemezték az év utolsó tanácsülését.

A legnagyobb problémát az okozta: „még teljességgel bizonytalan, hogy mennyi pénzből gazdálkodhatnak jövőre a falvak és a városok tanácsai”. Ez nem éppen a települések hibája volt, az országgyűlés még e napokban is tárgyalta a jövő évi költségvetést.

Húshiány volt Dunaújvárosban, a malacok Pápára kerültek. „Elterjedt a városban a hír, a húshiány ellenére a dunaújvárosi Vörös Csillag Termelőszövetkezet nem a városunkat és a környéket ellátó Fejér Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalatnak adja át a sertéseket, hanem Pápára küldi.” A helyzetet Siba Ferenc tsz-elnök tisztázta. Mint elmondta, csak a malacokat adják el a pápai húsgyárnak, mivel az kilónként 14 forinttal többet fizet, mint a fehérvári üzem. A szerző azonban írása végén megjegyezte: Végtére is a piacgazdaság felé tartunk. Nem?

Nevet váltott a D. Kohász. „Nagy találgatások előzték meg a város legnagyobb egyesületének, a D. Kohásznak hétfőn délután a Dunaferr Sportcsarnokban megtartott tisztújító küldöttgyűlését.” Szabó József, az egyesület társadalmi elnöke a szavazás előtt az eredményekről szólt, mint kiemelte, a D. Kohász megerősítette helyét az első tíz (legjobb hazai) egyesület között. Ez a küldöttközgyűlés döntött arról is, hogy a Kohász, már Dunaferr Sportegyesületként folytatja a munkát. A „Hajrá, Kohász!” tehát már a múlté, mostantól ízlelgetjük a szót: „Hajrá, Dunaferr!”

Úttörőhokisok bajnoki meccset játszottak a Kisstandionban, az újvárosiak 46–0-ra verték az NSZE csapatát. A góllövők bizonyára a mai olvasónak is ismerősek: Simon (12), Orsó (11), Kővágó (9), Erdősi (5), Ladányi (4), Pupp (3), Gebei (1), Szalai (1). A karácsonyi szám ezúttal is tartalmas irodalmi összeállítással jelentkezett. Többet között Kálnay Adél, Kiss Kálmán, Pálinkás István, Takács Imre verseivel.

Mit hoza a Jézuska címmel humorban pácolt, szellemes ajándékosztás is helyet kapott a lapban. „Az MSZMP-nek: Ők nem kapnak semmit, mert nem ismerik el a Jézuska legitimitását.” vagy „A magyar népnek: árleszállított bort, alacsony felvásárlási áru búzát, békés átmenetet.”

Az 1989-es szilveszteri szám gerincét a romániai diktatúra bukása adta. Kiss S. Anna így írt ünnepi, Adjon az Isten című publicisztikájában: „Isten végre a háta mögé is nézett – jutott eszünkbe az év utolsó két hetének eseményeiről Kányádi Sándor karácsonyi verse. Pezsgőt bontottunk, euforikus örömmámorban úsztunk, s csak a tömegsírok láttán borzadtunk el: milyen felemás is az élet. Örülünk egy nép szabadságának, miközben zokognunk kéne, mert emberek ezrei pusztulnak el. Ilyen ellentmondásos most az élet. S ilyen volt az egész 1989-es esztendő, amely során legalább húsz évet éltünk meg háromszázhatvanöt nap alatt. A nagy temetések, leleplezések, megbékélések, reformok és forradalmak éve volt. A csodák éve.”

Helyszíni riportot közölt a Dunaújvárosi Hírlap a román diktatúra bukásáról és az Erdélybe induló magyar segélyszállítmányokról. A rezsim bukása előtt pár nappal Dunaújvárosban az ellenzéki pártok diktatúraellenes tüntetése nagygyűléssé változott. Megmozdult az egész város és környéke. Adománygyűjtő készenléti szolgálatot szervezett és üzemeltetett az ünnepek alatt is az MMK személyzete, valamint a helyi vöröskereszt ügyelete. A lap tudósítói eljutottak a prágai Vencel térre és Berlinbe, a falhoz is.

Azért volt képes szilveszteri összeállítás is. Megviccelték Aczél Györgyöt, Grósz Károlyt és Németh Miklóst is. A Polszexi hirdetések alkalmi rovat erősre sikeredett. Néhány gyöngyszem: „Demokratikus centralizmus alapján összeálló gruppenszexet szervez volt bolsevik pártfunkcionárius. Jelentkezni lehet „A többség ledönti a kisebbséget jeligére” vagy: „Dogmatikus ejtőernyős boldogan rázuhanna fundamentalista korbácsos nebáncsvirágra. „Sarlóval kalapáccsal adj gyönyört” jeligére.