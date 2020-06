133 nap után testületi ülés Perkátán

133 nap után tartott testületi ülés a képviselőtestület. – Olvasható Perkáta település honalpján.

Somogyi Balázs a település polgármestere az alábbiakat osztotta meg a helyi hivatalos weboldalon:

– A járvány időszaka alatt a veszélyhelyzetben nem hozhatott döntést a képviselő-testület, és a múlt heti feloldás után azonnal összehívtam a testületet. Az ülésen tette le esküjét Szilasy László, majd Horváth István, az Adonyi Rendőrőrs parancsnoka tartotta meg a tavalyi évről szóló rendőrségi beszámolót. Megemlékeztünk az elmúlt időszak kiemelkedő perkátai polgárairól, a Perkátáért érdeméremmel kitüntetett Toldi Róza Hajnalról, illetve a volt tanácselnök Kenyér Józsefről, illetve a két ülés közti beszámolóban Dr. Nagy Andrásné Ducika egyesületi elnökről.

A testület a Pénzügyi Bizottság tagjává választotta Szilasy Lászlót, majd a Perkátai Általános Művelődési Központ tájékoztatóját tárgyalta, majd a Perkátai Kínai Központ Nkft. tavalyi évi beszámolóját fogadta el. Pályázati döntésekben a kastélykerti szabadidős eszközök fejlesztése és játszótér felújítása kapcsán előlegigénylésről és kivitelező kiválasztásáról döntött. A két ülés közti beszámolót is elfogadta a testület, és a Helyi Esélyegyenlőségi Programot is felülvizsgálta. A fényjátékkal kapcsolatos döntést, a Perkátai Kínai Központ Nkft. ügyvezetőjének kiválasztását, lakbér és térítési díjakkal kapcsolatos rendeletek felülvizsgálatát és a járványhelyzet pénzügyi értelését elhalasztotta.

Az egyebek napirendi pontban több képviselő vetett fel kérdéseket, többek között érintettük az iskolai nyári táborok témakörét, illetve a faluüzemeltetési tételeket is, lakossági hozzászólásként pedig a Zrínyi utcai csapadékvízelvezetés, a 62-es körforgalmi bekötője, utcák karbantartása került szóba.