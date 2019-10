12. úszógála – 300 sportolóval

Megújult a Fabó Éva Sportuszoda, és szűk két esztendő után visszatér a dunaújvárosi úszógála.

A szombat déli kezdő sípszó előtt a fő szervező Szalontai Károlyt kérdeztük:

– Őszinte leszek: ez most nehezen jött össze. Csütörtökön délután még a fenntartói visszajelzést vártuk, hogy meg tudjuk-e tartani a rendezvényt. Köszönet érte, hogy igent mondtak, és az uszoda is kiváló partnerként segít minket. Az alapképlet nem változott. Lesz 15 csapatunk. A helyiek mellett jönnek Debrecenből, Veszprémből, Bajáról és még a fővárosból is. Közel 300 versenyző regisztrált, és bízom abban, hogy egy remek 24 órának nézünk elébe.

A város önkormányzata 500 ezer forinttal támogatta a szervezést, ám mivel korábbi szponzoraink elmaradtak, így külön fellépőket nem szerveztünk. Ez egy közösségi úszás, hatalmas hangulattal, és természetesen a jótékonysági célkitűzéseinket sem adtuk fel. Ezúttal is minden egyes megtett hossz a Móra-iskolát és a jószolgálati otthont segíti. Várják a szurkolókat és a támogatókat is.

Vezető képünk archív.