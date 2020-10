Félszázan takarítottak szombaton a pentelei kistemetőben

Közel félszázan szorgoskodtak szombaton délelőtt a pentelei kistemetőként ismert sírkert rendbetételén. Az akció kezdeményezőinek célja, hogy hosszabb távon is rendezzék e jelenleg problémás terület helyzetét.

Szombaton fél tízkor már javában dolgoztak az önkéntesek, és gyűltek az összeszedett szeméttel, levágott gallyakkal, egyéb zöldhulladékkal (természetesen elkülönítve) tömött zsákok a kistemetőnél, ahol több mint ötvenen munkálkodtak a meghirdetett takarítási akció keretében.

– Szinte minden évben volt hasonló kezdeményezés, ám látható, mondhatni mindennapi tapasztalat, hogy egy-egy ilyen takarítási nap kevés ahhoz, hogy egész évre, vagy hosszabb távra is megoldást nyújtson a problémára. Örömteli, hogy ezen a szombaton is sokan jöttek el, közösségi szolgálat keretében a gimnázium több mint tíz diákja is részt vesz a munkában. Orosz Csaba képviselőtársammal közösen már benyújtottunk egy képviselői indítványt, amely a sírkert körbekerítésének tervezését foglalja magában – mondta el lapunknak Tóth Kálmán képviselő.

A cél: hosszabb távon rendezni a sírkert helyzetét

Az akció egyik kezdeményezője és szervezője Orosz Csaba kifejtette: – Számos településen értékként, egyfajta csendes, meghitt közösségi térként kezelik a hasonló, temetkezésre már nem használt, régi sírkerteket. Fontos lenne, hogy a mi településünk is méltó módon tudja megőrizni múltjának e részét a régen itt élt pentelei lakosok emlékezetét. Ez természetesen nem megy egyik napról a másikra. Sokan úgy véljük, itt az idő elkezdeni egy közös gondolkodást, ötletelést arról, mit is kívánnunk kezdeni a kistemetővel. Az első lépés a terület bekerítése lenne, és a folyamatos gondozás megtervezése, megszervezése. Ehhez keressük továbbra is a segítőket és a támogatókat. Végre elindult egy folyamat, és én ezt már biztatónak látom.

A szombati kezdeményezés másik szervezője, az Intercisa Múzeum régész-múzeológusa, Kronászt Margit lapunknak elmondta, a temetőt 1805-ben a nemesek, módosabb családok, köztisztviselők, tanítók számára nyitották. Később aztán elkezdtek ide temetkezni földművelők, jobbágyok is, mivel földesuraik mellett kívántak nyugodni. Tehát az évek múltával szinte minden társadalmi csoportból temettek ide penteleieket. A mai napig sok olyan helyi család van, amelynek őseit itt helyezték végső nyugalomra. Többek között az én családom is ehhez a körhöz tartozik. Innen indult az én és az érintett kollégáim felvetése. Mi rendszeresen kijárunk, megcsináljuk, amit lehet, de jó lenne a többi sírt is megmenteni. A sírkertet, amely római katolikus temetkezési hely volt, az 1960-as évek végén zárták le. Fontos lenne a sírok állagmegóvása, szakszerű rendbetétele, emellett szeretnénk pontosan felmérni, kik nyugszanak a pentelei kistemetőben.

A sírkerttel kapcsolatos további hír, hogy pénteken egy olvasónk kereste fel lapunkat, hogy darazsak/méhek raja támadta meg a temetőben. A hölgy a csípések miatt rövid időre kórházi kezelésre is szorult. A történtekkel kapcsolatban Orosz Csaba elmondta, a hölgy leírása alapján megpróbálták felderíteni, merre is lehettek a csípésekért felelős méhek vagy darazsak, ám a bejárások alkalmával nem találkoztak e problémával. – A szombati takarítás előtt is átnéztük a területet vadméheket és darazsakat nem találtunk, de a történtek ismeretében ajánlott körültekintően közlekedni e területen.