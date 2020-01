Elkezdődött a Tündérszépek országos döntője, megyénkből Mészáros Réka esélyes a koronára

Megkezdődött a Tündérszépek 2020 utolsó, döntő fordulója, amelyben az országszerte több mint 700 versenyzővel induló szépségverseny 22 legszebb hölgye vesz részt

Őket három fordulóban olvasóink és szakmai zsűrik választották ki. A megyei és a regionális megmérettetés, majd a regionális közönségdíjasok versenye után olvasóinknak most is nagy szerep jut. Ők döntik el ugyanis január 23. éjfélig leadható értékeléseikkel, hogy ki legyen a Tündérszépek 2020 országos közönségdíjasa, aki értékes okostelefonnal, wellness-hétvégével, valamint egy könnyű­zenei fesztiválbérlettel lesz gazdagabb.

Megyénkből a 24 éves perkátai Mészáros Réka vesz részt a döntőben, így ő esélyes erre a címre. Ahogy természetesen arra is, hogy a január 27-i gálán őt válassza a szakmai zsűri királynőnek.

űA Dunaújvárosi Hírlapban és a duol.hu címlapján minden nap más-más lányt mutatunk be, de a duol.hu/tunderszepek aloldalon már mostantól lehet a döntős mezőny összes versenyzőjét értékelni. Ehhez az eddig megszokott módon Google- vagy Face­book-azonosítás szükséges, amellyel egy hölgyre egy nap egy szavazat adható le. (Naponta tehát több szépség értékelhető, de mindegyik csak egyszer.)

A közönség kedvencét a szakmai zsűri választottjaival együtt január 27-én, a Tündérszépek 2020 szépségverseny döntő gáláján nevezzük meg.

Szavazzanak önök is a perkátai Mészáros Rékára, aki nagyon szereti az állatokat, jelenleg kutyakozmetikusnak, mellette pedig gyógy­pedagógiai asszisztensnek képzi tovább magát. Már egészen kicsiként is szeretett szerepelni, otthon érezte magát a színpadon, így jött számára az ötlet, hogy kipróbálja magát a fotózások, szépségversenyek világában. A fiatal lánynak már nem ez az első megmérettetése: 2017-ben a Fehérvár Szépe versenyen harmadik helyezést ért el, ezenkívül részt vett még az Ezerjó Szépén is, továbbá a képei alapján bejutott a Nemzet Szépe és a Miss Queen versenyekre is. Réka akkor elmondta a regionális forduló után, hogy rendkívül izgatott a döntő és a tábor miatt, hiszen példaképei, Kocsis Korinna és Béres Alexandra lesznek a mentorai.