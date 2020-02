Egy iskola, ahol a szeretet a hívószó, és a megoldást keresik

Kevesen tudják, hogy van a városban egy iskola, ahol egészen más módon közelítenek a diákokhoz, mint máshol. Az egyik hívószó a szeretet.

A városban már három éve működő Bocskai István Református Oktatási Központ Karácsony Sándor Középiskolájában nemcsak a diákok felé fordulnak szeretettel a pedagógusok, hanem egymáshoz is, bizalommal, támogatással. A gyerekeket elfogadják abban az állapotban, ahogy vannak, és ha probléma van velük, akkor igyekeznek mélyre ásni, és megkeresni az okokat. Éppen ezért a nyugalom légköre járja át az intézményt.

Támogatva érzik magukat, mert a sikereik, nem a kudarcaik kerülnek a fókuszba

Mindezt Angster Péter igazgató sorolta látogatásunkkor, ám nélküle is felfedeztük nagyon hamar. Az iskola mottója, a név­adó gondolata nem csak formális, igyekeznek gyakorolni napiasan: „A Gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani.” Karácsony Sándor vérbeli pedagógus volt, aki megelőzte korát. Számára a diák partner, akit szeretni kell, akinek önálló gondolatai vannak, aki olykor lázad, kételkedik, de tevékeny társa tanárának. Ezzel a szellemiséggel érnek el látványos eredményeket a korai iskolaelhagyás által veszélyeztetett diákoknál. Tudják, hogy a gondok mögött egyéni történetek húzódnak, és elmondható, hogy sok jó képességű, értékes gyereket érint. Ezekre egyéni válaszokat igyekeznek adni, gyakran olyan támogatások formájában, amelyek nem tartoznak az iskola alapfeladatai közé. Folyamatosan keresik azokat a módszereket, amelyek a diákok természetes kíváncsiságára építenek.

Különösen nagy hangsúlyt fektetnek a családokkal való együttműködésre, hiszen a családok erőn felül teljesítve sem képesek sokszor mindazt megadni gyermekeiknek, amire szükségük lenne. Az iskola szakemberek bevonásával támogatást nyújt a szülőknek fórumok, előadások, személyes beszélgetések formájában.

Úgy gondolják, hogy kamaszkorban a személyiség és kompetenciák fejelődésére kell helyezni a fókuszt, hiszen speciális ismereteket lesz még bőven alkalmuk később elsajátítani. Éppen ezért gimnáziumi képzést is indítanak a következő tanévtől. Az igazgató személyes példát is hozott: „Saját két, az általános iskolában kifejezetten jól teljesítő lányom számára is iskolán kívüli támogatásra volt és van szükség, hogy a központi felvételi vizsgákon megfelelően szerepelhessenek, és bekerülhessenek a vágyott középiskolába. De mi van azokkal a jó képességű, értékes gyerekekkel, akik ezt a támogatást nem kapják meg?”

A családokkal szoros, napi kapcsolatot ápolnak, nekik is segítenek

A kínálatukban tanórán belül eltérő haladási utak választhatósága, játékos, élményszerű drámapedagógiai eszközök szerepelnek. A jól bevált ­pszichodráma, drámaterápia, színházterápia eszközeivel játékosan támogatják a diákok személyiségének, kommunikációs készségének, önismeretének, szocializációjának fejlődését. Cél, hogy a diákok szeretve, fontosnak és támogatva érezzék magukat, mert sikereik, és nem kudarcaik kerülnek fókuszba. A hit­életi tevékenységek, a hittan­órák, a közös áhítatok, a bibliai példázatok is segítenek a valós értékek felé fordulni.