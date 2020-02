Dunaújváros környékének települési vezetői is Molnár Tibort támogatják

Molnár Tibor a 2017-es időközi polgármester-választáson úgy került Iváncsa élére, hogy a két esztendőre szóló megbízatásért cserébe vezető beosztást hagyott hátra egy biztos munkahelyen. Most az ötéves polgármesteri mandátumát cserélné el a kétéves időközi képviseletre.

Adony

– Az országgyűlési képviselőség nagy felelősség. Az azzal járó munka nagy teher, persze amennyiben az egyéni mandátumot szerző képviselő azt komolyan veszi és tényleg tenni kíván a körzet településein élőkért. Régóta ismerem Molnár Tibort és több éve dolgozunk polgármesterként együtt. Mindkettőnknek fontos a településeink fejlesztése és az életkörülmények folyamatos javítása. Eltökélt embernek ismertem meg, aki szükség esetén mindig elérhető – összegzett Ronyecz Péter adonyi polgármester, aki szerint a települések fejlesztése nem lehetséges a helyi országgyűlési képviselő mindenkori segítsége, támogatása és pluszforrások nélkül. Ezért örömteli számomra, hogy a jelenlegi kormány nem tekinti ellenségnek Molnár Tibor független képviselőjelöltet.

– Lehet, hogy kevesebbszer szólalhat fel a parlamentben, de legalább jut ideje ránk, a településekre és a választópolgárokra. Talán ez az egyéni képvisel ő feladata – mondta Ronyecz Péter.

Ercsi

– Mi hiszünk Molnár Tiborban, hiszen eddig is aktív tagja volt a választókerületnek, Iváncsa polgármestereként találkozott a településeket érintő napi gondokkal, tisztában van a térségben élők helyzetével, problémáival, szoros kapcsolatot ápol a települések képviselőivel és a kormányzattal, ilyen módon képviselve az ercsi polgárok érdekeit. Legyen közös az utunk azzal a jelölttel, aki egy közülünk, aki velünk együtt él Fejér megye mezsgyéjén! Aki az értékek mezsgyéjét használja iránytűnek! Azt mondja, amit mi: „Van, amit csak hittel lehet csinálni!” – fogalmazta meg Papp György, az Ercsi önkormányzat tanácsnoka, a Fidesz–KDNP képviselője.

A tanácsnok szerint kiemelt fontosságú a járdák, utak építése és karbantartása, a régi laktanya területének a város érdekében történő hasznosítása (logisztikai központ, lakópark), valamint a nőtlen tiszti szálló felújítása és ott egy szociális otthon kialakítása.

A tervek között szerepel Ercsi kulturális és turisztikai életének fellendítése is, melyhez kapcsolódóan meg kell valósítani a Szapáry-kastély teljes rekonstrukcióját. Közös céljuk a meglévő értékek megőrzése, karban tartása, és minél korszerűbb hasznosítása. Lehetővé kell tenni, hogy az ercsi kikötő újra hajókat tudjon fogadni. A vízi turizmus fellendítése létfontosságú annak érdekében, hogy Ercsi végre méltó helyére kerüljön a Duna menti települések között! – Amennyiben Molnár Tibort megtiszteljük támogatásunkkal, nyugodtak lehetünk, hogy az eddigi befektetések megtérülnek, Ercsi nem torpan meg, hanem a fejlődés útján marad a jövőben is. Megőrzi értékeit és értékes lakosait – összegzett Papp György.

Iváncsa

– Az elmúlt három évben településünk fejlődésében Tibornak hatalmas szerepe volt. Vitathatatlan, hogy az ő polgármesteri tevékenysége meghatározó a falu életében. Gondolok itt a sikeresen megvalósított, befejezett és újonnan megnyert pályázatokra vagy akár az önkormányzat gazdasági stabilitásának megteremtésére. Ami számomra mindenekelőtt követendő, az a tisztesség és emberközpontúság, amivel a mindennapokban végzi munkáját – mondta érdeklődésünkre Puha Ferenc iváncsai alpolgármester, aki biztos abban, hogy megválasztása esetén Molnár Tibor ugyanolyan elszántsággal és alázattal fog küzdeni Dunaújvárosért és a környező településekért, ahogy tette ezt eddig Iváncsáért. Ahogy abban is, hogy az ő képviseletével az egész térség fejlődése új lendületet kaphat.

– Sokat beszélgettünk arról, ha megválasztják, mi nem veszítünk, hanem helyi képviselet helyett országosat nyerünk, ahogy velünk együtt a többi település is. Büszke vagyok arra, amit megtanultam tőle, hogy vele együtt dolgozhattam a falunkért, de talán a múlt idő itt nem is helyénvaló. Polgármester úrral megválasztása esetén is együtt fogunk dolgozni, mert ahogy az egész térség, úgy Iváncsa is csak akkor folytathatja a megkezdett utat, ha a településvezetők mindig számíthatnak országygyűlési képviselőjükre. És mi mindig számíthatunk rá, mert mi már régóta tudjuk: ő egy közülünk.

Kulcs

– Magam gyakorlati ember vagyok. Ezért nekem sokkal inkább számít, hogy ki mit tesz, minthogy ki mit mond. Molnár Tibor, akit jól ismerek, mind magánemberként, mind iváncsai polgármesterként, és nem utolsósorban politikusként is remekül helytáll – már most is. Ezért hiszem, hogy az országgyűlés képviselőjeként is jól tudnánk együttműködni – emelte ki Jobb Gyula kulcsi polgármester. Mint mondta, Molnár Tibor megkereste őt személyesen is, hogy megismerje, konkrétan milyen problémákkal, feladatokkal kell megbirkózniuk jelenleg Kulcs településen.

– Az utak helyreállítása, új utak építése, de a bölcsőde vagy az iskola bővítése, és az idősek megfelelő ellátása érdekében is elviszi a hangunkat a parlamentbe megválasztása esetén ígérete szerint. Számomra nagyon fontos a család, és szimpatikus az is, hogy Tibor nagycsaládosként „első kézből” szembesül a családok mindennapjaival, gondolok itt a bölcsődék, óvodák és az iskolák bővítési, fejlesztési feladatainak fontosságára, illetve az alapvető hétköznapi feladatok megvalósítására egy vidéki település életében. Nem utolsósorban azért hiszek abban, hogy Molnár Tibor lenne a legmegfelelőbb választás a kerület számára országgyűlési képviselőként, mert bár független jelölt, de a Fidesz támogatása garancia a választóknak, hogy ügyeinket hatékonyan tudja majd képviselni a parlamentben a kétharmados többségű kormányzópárttal együttműködve. Így könnyebb, sőt így lehet igazán a kormány támogatását kivívni egy-egy nagyobb beruházás, illetve projekt megvalósítása esetén.

Nagyvenyim

– A jelenlegi iváncsai polgármesterrel jól ismerjük egymást, mert sok a közös gond, a munka. Persze minden település más és más. Tibor hosszú időt töltött nálam és a településünkön.

Hogy részleteiben is megismerje Nagyvenyim szépségeit, eredményeit és gondjait. Ebből nekünk van bőven. Hisz a történeti sajátosságok ma a saját bevételek hiányát jelentik Nagyvenyimen. Az előttünk álló, szükséges, de pályázati források és állami segítség nélkül nem megvalósítható fejlesztések terveit, részleteit. Mi mindketten az elvégzett munkában és a tényleges együttműködés sikerében hiszünk – vezette fel gondolatait Vargáné Kaiser Katalin nagyvenyimi polgármester.

Hozzátette: Molnár Tibor független jelölt, akinek a települések és az emberek szolgálata a fontos. Valódi együttműködő partnere településnek, kormányzatnak egyaránt. Ambiciózus, tettre kész fiatalember. Értékekben hisz és tesz is ezek érvényre jutásáért, nem rombol és nem fenyeget. Arra készül, hogy tiszta szívvel, sok munkával, velünk, a településekkel együtt tegyen meg mindent, hogy az előttünk álló idő fejlődése Nagyvenyimen is méltó lehessen hozzánk és a már elért eredményekhez. Jó szívvel, jó kedvvel, igaz bizalommal ajánlom őt figyelmükbe!

Perkáta

– Egy felelős vezetőnél, egy választott tisztségviselőnél, legyen az helyi vagy országos képviselő, fontos kritérium, hogy ismerje a helyi vagy térségi feladatokat, ügyeket és lehetőségeket, ezt pedig csak úgy tudja, ha számos élő kapcsolata van az ott lakó polgárokkal, illetve ez a kapcsolatrendszer kiterjed a térségi civil szervezetekre, vállalkozásokra és önkormányzatokra is. Iváncsa polgármestere ezzel a kapcsolati hálóval rendelkezik mind a térségben, mind pedig Perkátán – hívta fel a figyelmet Somogyi Balázs perkátai polgármester.

Mint kifejtette, a kormány által támogatott jelölt nem a választási kampányban ismerkedett meg Perkátával és a helyi emberekkel, hanem számos alkalommal részt vett a rendezvényeken a kastélyban, de több baráti kapcsolata miatt is rendszeresen jár Perkátára.

– A térség elismert közéleti embere az egyik nap késő délután betegemként érkezett Pusztaszabolcsra, a Velencei úton lévő rendelőmbe, segítséget kért, gyógyulni akart. Panaszainak meghallgatása, az orvosi vizsgálat, a diagnózis felállítása és a gyógyszerek kiírása után azonban fordult a kocka… Én kerültem abba a székbe, ahol az ember elmondhatja, hogy mit tapasztal(t), hogy meglátása szerint mi a probléma, hogy milyen sürgető, halasztást nem tűrő dolgokban kell a segítség. Én, Egyed Péter, Pusztaszabolcs város családorvosaként és egyben alpolgármesterként egy várost képviselve ültem ott, míg Tibor Iváncsa polgármestereként, illetve Fejér megye 4-es számú körzetének időközi országgyűlési képviselőválasztás jelöltjeként. Volt szó a várost érintő fejlesztésekről, felújítási tervekről, az adósságállomány rendezésének lehetőségeiről és (természetesen) az egészségügy helyzetéről is. Panaszainkat meghallgatta, megvizsgálta, átlátta, mondhatni diagnosztizálta Tibor, illetve a „gyógyulás” útját is kijelölte, miután elmondta: „arra fog törekedni, hogy a város vezetése által meghatározott célokat közösen tudjuk véghezvinni”! Külön szimpatikussá tette, hogy időt szakított minderre, pedig tudja, velencei lakosként nem vagyok Fejér megye 4-es számú választókörzetének szavazója, illetve hogy nem beszélt ellenzékről, nem becsmérelte Kálló Gergelyt és nem tartott magasztaló kiselőadást a jelenleg kormányzó pártszövetségről – osztotta meg tapasztalatait Egyed Péter alpolgármester.

– Molnár Tibor édesapjával, idősebb Molnár Tiborral 25 éven keresztül voltunk polgármester kollégák, nagyon jó volt a kapcsolatom, nagyra tartottam őt településvezetőként, politikusként és családapaként egyaránt. A fia az ő nyomdokaiba lépett. Ifjabb Molnár Tibor nagyon fiatal volt még, amikor Iváncsa polgármesterének választották, ám fiatal kora ellenére és remekül megállta a helyét, amire bizonyíték, hogy a 2019 őszén megtartott önkormányzati választásokon másodjára is bizalmat szavaztak neki az iváncsaiak – emlékeztetett Schrick István rácalmási polgármester. Szerinte az időközi országygyűlésiképviselő-választáson induló jelöltek közül Molnár Tibor az, aki politikai környezetben, közéleti családban nőtt fel. Bízik benne, hogy a tágabb környezetben, Fejér megye 4-es választókerületében is elnyeri országgyűlési képviselőjelöltként is a választópolgárok bizalmát, mert rászolgált a bizalomra. Fiatal ember, aki kellően motivált és megfelelő az értékrendje. Az elvégzett munkában hisz, és fogékony a térség, a községek, a kisvárosok és Dunaújváros problémáira, és mindent megtesz majd a megoldás érdekében. Sokat elmond például, hogy jelöltként első útja a településekre vezetett, felkereste az önkormányzati vezetőket, személyesen tájékozódott mindenütt a feladatokról, tervekről. Meggyőződésem, ő soha nem hagyja cserben a választókerület településeit, minden tőle telhetőt megtesz a fejlődésünk, a további fejlesztések érdekében.

Molnár Tibor közülünk való!