Arad: emlékezni és emlékeztetni

Cserna Gábor, Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere közleményben osztotta meg gyásznapi gondolatait:

„Az aradi vértanúk mindvégig küzdöttek a Hazáért. Bátran szembeszálltak az ellenséggel, és tudták, hogy mit vállalnak. Mert vannak olyan történelmi pillanatok, amikor életünket kell adnunk a Hazáért, a Haza és a Jövő védelméért. Hiszem, hogy azt is tudták, áldozatuk nem lesz hiábavaló! A hazáért hullajtott vér soha nem lehet hiábavaló!

Ki kell tartanunk éppúgy a nehéz időkben, ahogy helyt kell állnunk a békében is. Azt a kötelességet, amelyet az élettől kapunk, amelyet magunkra vállalunk, s amelyre felesküdünk, hordoznunk kell, be kell teljesítenünk. Egyszerűen meg kell csinálnunk. Csakis így győzhet a jó a rossz felett.”