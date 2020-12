A Párizsban megkötött békével zárult a spanyol–amerikai háború

1898. augusztus 12-én ért véget a spanyol–amerikai háború, miután a legyőzött spanyol gyarmati hadsereg fegyverszünetet kötött az Egyesült Államokkal, Puerto Rico szigetén.

A három hónapig tartó háború során az amerikaiak megalázó vereséget mértek a világ akkori egyik legnagyobb gyarmattartó hatalmára. 1898. december 10-én Párizsban megkötötték a békét, amelynek értelmében Spanyolország átengedte az Amerikai Egyesült Államoknak a Fülöp-szigeteket, Guamót és Porto Ricót. Kuba formális függetlenséget nyert el, de az USA katonai és politikai ellenőrzése alatt. Washington ezután szakított a bezárkózás politikájával, mint nagyhatalom megjelent a nemzetközi politikai színtéren, majd birodalmat kezdett kiépíteni, ezzel jelezte mindenki számára, hogy a továbbiakban számolniuk kell az amerikai dominanciával. A spanyol–amerikai háború bebizonyította, hogy a fiatal amerikai állam katonailag már olyan erős lett, hogy képes legyőzni bármelyik európai nagyhatalmat is.

Spanyolország az amerikai kontinensen a XIX. század elején Kaliforniától egészen a Tűzföldig (Dél-Amerika legdélibb területét alkotó szigetvilág) kiterjedő gyarmatbirodalommal rendelkezett, amelyet fokozatosan kezdtek veszélyeztetni a helyi nemzeti törekvések, valamint az egyre terjeszkedő USA igényei is.

Kubában egy szikra lobbant

A spanyol uralom ellen évek óta folyt a függetlenségi harc Kubában, az USA pedig korábban is összeütközésbe került Spanyolországgal. Így például 1873-ban a Virginius incidens során, miután a kubai felkelők kibérelték a Virginius amerikai gyorshajót, hogy azon lőszert és fegyvert szállítsanak a spanyolok elleni harchoz Kubába. A madridi királyi haditengerészet katonái azonban elfogták a hajót, és kalóznak minősítették annak személyzetét, majd 58 személyt, köztük több amerikai és brit állampolgárt egyszerűen kivégeztek.

Amerika vezető köreinek nagy része gazdaságilag is érdekelt volt

Az 1890-es években Kuba több fegyveres felkelést robbantott ki függetlenségének elnyerése érdekében, küzdelme fokozatosan felkeltette a szomszédos Egyesült Államok figyelmét is, így a kubai szabadságharcosok joggal számítottak William McKinley, az USA 25. elnökének a támogatására. A washingtoni diplomáciát azonban más célok késztették a beavatkozásra, ezért 1898 januárjában úgy határozott, hogy állampolgárai védelme érdekében Havanna kikötőjébe küldi az USS Maine hadihajót, amely egy hónappal később felrobbant. A mai napig tisztázatlan tragédiában 266-an veszítették életüket, de az amerikaiak ezt úgy könyvelték el, hogy a hajót a spanyolok robbantották fel, ezért William McKinley amerikai elnök, 1898. április 23-án hadat üzent Spanyolországnak. Az Amerikai Egyesült Államok közvéleményét spanyolellenes propagandával kezdték befolyásolni a különböző újságok, akik a sárga újságírás eszközét is, alkalmazták a spanyol adminisztráció kritizálására. A sárga újságírás a botrány- és szenzációkeltésre, a soviniszta hazafiasságra és egyéb etikátlan és szakmaiatlan gyakorlatra építő újságírás pejoratív neve. Az amerikai adminisztráció vezető köreinek nagy része gazdaságilag is érdekelt volt egy esetleges háborúban, a kecseg­tető kubai gazdasági lehetőségek végett, de voltak ellentétes vélemények is.

Kitört a spanyol–amerikai háború

Az amerikai kongresszus nagy többséggel a háború pártjára állt, de egy republikánus indítvány eredményeképpen egyben határozatot is hozott, hogy az amerikai haderő nem létesíthet állandó jelenlétet Kubában. Spanyolország kereste a kompromisszumos megoldást, de az USA azt elutasította, sőt ultimátumában Kuba teljes feladását követelve, amit Madrid határozottan visszautasított. A spanyol kormány Kubát nem gyarmatként, hanem egy tartományként kezelte, égető szüksége volt a szigetre a kereskedelem és haditámaszpontjai szempontjából is, ezért annak elvesztése Madrid számára elképzelhetetlen volt. Mindezt nagyon jól tudták az amerikaiak is, és erőfölénye tudatában a kongresszus a két ország között létrejött hadiállapotot deklarálta, majd ezzel elkezdődött a háború.

Már az összecsapások első napjaiban az amerikai tengeri flotta blokád alá helyezte Kubát, amelynek célja a spanyol utánpótlás megakadályozása volt. Az amerikai szárazföldi egységek viszont csak néhány nap múlva szálltak partra a szigetországban.

Az amerikaiak valójában a Panama-csatorna megépítése után ismerték fel a tengeri háborúzás fontosságát. Theodore Roosevelt későbbi amerikai elnök, akkori haditengerészeti miniszterhelyettes, a Kuba felé történő amerikai terjeszkedés és a spanyolok elleni háború lelkes támogatója volt. A spanyolok a szigeten mindösszesen 1270 embert tudtak mozgósítani, sokan közülük sárgalázzal is küzdöttek, közben az Amerikai Egyesült Államok több mint 15 ezer fős lovasságot, köztük vadnyugati cowboyokat vezényelt át Kubába. Az önkéntesek egyik parancsnoka éppen Theodore Roosevelt volt. Az amerikaiak a Guantanamói-öbölben szálltak partra, és a San Juan-hegynél, majd Santiago mellett is győzni tudtak, július 17-éig pedig megszállták az egész szigetet.

A Csendes-óceán térségében is harcok voltak

A háborút kiváltó fő ok ugyan Kuba függetlensége volt, azonban a harcok a Csendes-óceánon is folytak. Az amerikai tengeri fölény itt is döntőnek bizonyult, az első ütközetre 1898. május 1-jén került sor a Fülöp-szigetek mellett, ahol egyetlen hajó, a USS Olympia néhány óra alatt megsemmisítette az egész spanyol flottát. Az amerikai fölényt az is bizonyította, hogy az egyenlőtlen küzdelemben mindösszesen egyetlen embert vesztettek, ő is állítólag szívrohamban hunyt el. Hamarosan az USS Charleston elfoglalta Guamót is, így a csendes-óceáni spanyol gyarmatok rövid időn belül elvesztek. Guam, a Mariana-szigetek (egy csendes-óceáni szigetcsoport) legnagyobb, legnépesebb és legdélebb fekvésű szigete, Hawaiitól 5300 km-re nyugatra található az óceánban. Az amerikaiak filippínói szövetségeseikkel együtt hamarosan elfoglalták a Fülöp-szigetek fővárosát, Manilát is, ezzel teljesen kiszorították a térségből az egykori gyarmattartó spanyolokat. A sorozatos amerikai győzelmek után brit, német, francia és japán hajók is megjelentek a manilai-öbölben. A németekkel egy kisebb incidens is történt, de az amerikai határozott fellépésnek köszönhetően a német hajók visszavonultak. A németek úgy ítélték meg először a kialakult helyzetet, hogy az amerikaiak veszíteni fognak a Fülöp-szigeteken, majd azt követően a helyi lázadók ragadják magukhoz az irányítást, ezzel utat nyitva a németek számára, hogy megszerezzék maguknak a térséget. A németek ugyanis már rendelkeztek kikötővel, mégpedig Csingtaóban (ma város Kínában, a Sárga-tenger partján. Iparváros, jelentős kikötő és haditengerészeti központ), ottani támaszpontjukról igyekeztek minél nagyobb befolyásra szert tenni. Németország a kikötőt az első világháború után mint vesztes fél elveszítette.

Az amerikaiak megnyerték a háborút

Az amerikai csapatok minden fronton gyorsan haladtak előre, a Fülöp-szigeti és csendes-óceáni sikerek mellett Kubában is gyorsan felszámolták a spanyol ellenállást. Az amerikai erőket a függetlenségért harcoló kubaiak is támogatták, Calixto García tábornok vezetésével, így együttes erővel elfoglalták Santiago de Cubát, ezzel a spanyolok teljes vereséget szenvedtek a szigeten.

Már csak Puerto Rico elfoglalása volt hátra, a várható vereség helyett azonban a spanyolok inkább a megadást választották, majd elfogadták McKinley amerikai elnök fegyverszüneti ajánlatát.

Az Egyesült Államoknak is fontos gazdasági érdekeltségei voltak a karibi-térségben, amelyeket súlyosan károsított egy elhúzódó konfliktus és egyre csak mélyülő bizonytalanság.

A különböző tengeri szállítást végző cégek, amelyek nagyban támaszkodtak a szigetekkel folytatott kereskedelemre, egy elhúzódó háború esetén súlyos pénzügyi veszteséget szenvedtek volna el, így nyomást gyakoroltak az amerikai vezetésre, hogy minél hamarabb fejezzék be az összecsapásokat.

A harcoló felek 1898. december 10-én Párizsban kötöttek békét, amelyben teljes mértékig az amerikaiak akarata érvényesült. A békeszerződés értelmében, az USA protektorátust szerzett Kuba felett, a spanyolok pedig lemondtak gyarmati fennhatóságukról Puerto Rico, Guam és a Fülöp-szigetek esetében.

A szabadságról és függetlenségről álmodó egykori spanyol gyarmatokon élők számára, a spanyol–amerikai háború csak egy szimpla uralomváltást hozott, amit az őslakosok nehezen viseltek el. A Fülöp-szigeteken például hamarosan véres felkelés robbant ki, amely nagyobb károkat okozott az Egyesült Államoknak, mint a Spanyolország ellen vívott háború.

Spanyolország számára viszont az elveszített háború és gyarmati birodalmának összeomlása óriási traumát okozott, hatása egészen a spanyol polgárháborúig (1936–1939) beárnyékolta az ország politikáját és közhangulatát.

