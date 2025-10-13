október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyomány

36 perce

10 éves lett a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport - galériával

Címkék#német nemzetiség#tánc#Mezőfalva

Jeles évfordulójához érkezett a Mezőfalva Német Nemzetiségi Táncegyüttes. Október 11-én megtartott nemzetiségi gálafellépésükön zsúfolásig megtelt teremben adtak műsort az elmúlt tíz év koreográfiáiból, közösségi történetükből. A rendezvényre számos olyan embert is meghívtak, akik valamilyen módon elősegítették, támogatták a csoport évtizedes munkáját, létezését.

Horváth László

Örömtánc volt a javából a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport évfordulós gáláján – foglalható össze a szombati rendezvény egy mondatban. Persze nem is lehetett volna más, hiszen nívós hazai és nemzetközi fellépések állnak a most ünneplő csapat mögött. Mezőfalva múltjához és sváb ősökhöz méltó örökséget vettek nyakukba és éltetik a mai napig. Ahogy láttuk nem kis sikerrel! 

nemzetiségi
A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport 10 éves évfordulóját ünnepelte
Foto: Horváth László - duol.hu

Fergetegesen jó hangulatú nemzetiségi táncgálával ünnepeltek

A svábság és a hozzá kapcsolódó hagyományok egészen a falualapítás idejéig nyúlik vissza község történelmében. Főleg Zirc és Mór környékéről telepítettek németeket, gyűjtőnéven svábokat az akkori Hercegfalva területére. Az 1946-os kitelepítések után már csak maroknyian vallották magukat német nemzetiségűnek. A mai időkben pedig 1000 fő német származású él a településen, akik a legnagyobb összetartással kutatják a falu múltját és élik meg hagyományaikat. A helyi általános iskolában folyó német nemzetiségi oktatásnak köszönhetően a gyermekek a népismereti órák keretében ismerkednek a a helyi népszokásokkal, hagyományokkal és a magyarországi németek nemzetiségi kultúrájával. A későbbiekben sokan közülük beépülnek a helyi német tánchagyományokat képviselő csapatba, immáron felnőtté válva építik a közösséget. A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport aktívan őrzi a kulturális értékeket, hagyományokat.

10 éves a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport

Fotók: Horváth László

A kezdetek

2015-ben Molnárné Troppert Mária a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kezdeményezésére megalakult a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Gyermektánccsoport. A kezdetben 14 fővel meginduló táncoktatás hamar kibővült 20 fő feletti létszámra. Fellépéseik és közös programjaik mind nagyobb sikereket értek el, így a gyerekek munkája a szülőket annyira fellelkesítette, hogy 2016 februárjában megalakították a felnőtt tánccsoportot. Idővel a gyerekek és a felnőttek a munkát közösen folytatták, hiszen sok gyerek közben felnőtté vált. Mára több, mint 40 táncos alkotja két csoportban a stabil magot és az elmúlt tíz évben több, mint 150 fellépésen képviselték táncaikkal, jelenlétükkel a német nemzetiség hagyományait.

nemzetiségi
Fergeteges német nemzetiségi táncokat láthatunk a gála műsorában
Foto: Horváth László -duol.hu

Örömtánc volt a javából!

Az évek során gyermektáboraikkal bejárták a legautentikusabb sváb helyeket, ahol életre szóló barátságok szövődtek. Táncaikkal eljutottak a Felvidékre, Ausztriába és Európa legnagyobb folklórfesztiváljára Németországba az Europeade-re is. A tánccsoportok igazi közösségépítő szerepet látnak el a falu életében. Helyi hagyományőrző és más civil események fellépői, szervezői. Az együttes repertoárját ezek a rendezvények is alakították. Egyaránt táncolnak hagyományőrző német nemzetiségi táncokat, polka, valamint keringő tematikájú etűdöket. Büszkén ápolják Wünsch László táncpedagógus munkásságát. Az együttest 2024-ig Simon István vezette. Ezután Bodás Dalma a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola német nemzetiségi tanítója vettet át a szakmai irányítást.

Mára jelentős utánpótlás gazdagítja a német nemzetiségi tánccsoportot 

Napjainkban a tánccsoport elismertségét jelzi, hogy a Gyermek Tánccsoport új generációja már közel 20 fővel új utánpótlást tud képezni. A felnőtt csapat pedig 2025-ben otthont adott a Fejér Vármegyei Német Nemzetiségi Napnak. – olvashattuk többek között a gálára kiadott ismertetőben.

A tánccsoport működését elsősorban a Mezőfalvi Német nemzetiségi Önkormányzat finanszírozza. Mellette Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának a segítségére is számíthatnak. Ezen kívül helyi vállalkozók, iskola, óvoda, civil szervezetek, intézmények, szülők támogatása is segítette programjaikat.

Mit is lehet kívánni ezután a remek mezőfalvi német tánccsoportnak, mint Boldog 10 éves évfordulót!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu