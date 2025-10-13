3 órája
10 éves lett a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport - galériával
Jeles évfordulójához érkezett a Mezőfalva Német Nemzetiségi Táncegyüttes. Október 11-én megtartott nemzetiségi gálafellépésükön zsúfolásig megtelt teremben adtak műsort az elmúlt tíz év koreográfiáiból, közösségi történetükből. A rendezvényre számos olyan embert is meghívtak, akik valamilyen módon elősegítették, támogatták a csoport évtizedes munkáját, létezését.
Örömtánc volt a javából a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport évfordulós gáláján – foglalható össze a szombati rendezvény egy mondatban. Persze nem is lehetett volna más, hiszen nívós hazai és nemzetközi fellépések állnak a most ünneplő csapat mögött. Mezőfalva múltjához és sváb ősökhöz méltó örökséget vettek nyakukba és éltetik a mai napig. Ahogy láttuk nem kis sikerrel!
Fergetegesen jó hangulatú nemzetiségi táncgálával ünnepeltek
A svábság és a hozzá kapcsolódó hagyományok egészen a falualapítás idejéig nyúlik vissza község történelmében. Főleg Zirc és Mór környékéről telepítettek németeket, gyűjtőnéven svábokat az akkori Hercegfalva területére. Az 1946-os kitelepítések után már csak maroknyian vallották magukat német nemzetiségűnek. A mai időkben pedig 1000 fő német származású él a településen, akik a legnagyobb összetartással kutatják a falu múltját és élik meg hagyományaikat. A helyi általános iskolában folyó német nemzetiségi oktatásnak köszönhetően a gyermekek a népismereti órák keretében ismerkednek a a helyi népszokásokkal, hagyományokkal és a magyarországi németek nemzetiségi kultúrájával. A későbbiekben sokan közülük beépülnek a helyi német tánchagyományokat képviselő csapatba, immáron felnőtté válva építik a közösséget. A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport aktívan őrzi a kulturális értékeket, hagyományokat.
10 éves a Mezőfalvi Német Nemzetiségi TánccsoportFotók: Horváth László
A kezdetek
2015-ben Molnárné Troppert Mária a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kezdeményezésére megalakult a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Gyermektánccsoport. A kezdetben 14 fővel meginduló táncoktatás hamar kibővült 20 fő feletti létszámra. Fellépéseik és közös programjaik mind nagyobb sikereket értek el, így a gyerekek munkája a szülőket annyira fellelkesítette, hogy 2016 februárjában megalakították a felnőtt tánccsoportot. Idővel a gyerekek és a felnőttek a munkát közösen folytatták, hiszen sok gyerek közben felnőtté vált. Mára több, mint 40 táncos alkotja két csoportban a stabil magot és az elmúlt tíz évben több, mint 150 fellépésen képviselték táncaikkal, jelenlétükkel a német nemzetiség hagyományait.
Örömtánc volt a javából!
Az évek során gyermektáboraikkal bejárták a legautentikusabb sváb helyeket, ahol életre szóló barátságok szövődtek. Táncaikkal eljutottak a Felvidékre, Ausztriába és Európa legnagyobb folklórfesztiváljára Németországba az Europeade-re is. A tánccsoportok igazi közösségépítő szerepet látnak el a falu életében. Helyi hagyományőrző és más civil események fellépői, szervezői. Az együttes repertoárját ezek a rendezvények is alakították. Egyaránt táncolnak hagyományőrző német nemzetiségi táncokat, polka, valamint keringő tematikájú etűdöket. Büszkén ápolják Wünsch László táncpedagógus munkásságát. Az együttest 2024-ig Simon István vezette. Ezután Bodás Dalma a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola német nemzetiségi tanítója vettet át a szakmai irányítást.
Napjainkban a tánccsoport elismertségét jelzi, hogy a Gyermek Tánccsoport új generációja már közel 20 fővel új utánpótlást tud képezni. A felnőtt csapat pedig 2025-ben otthont adott a Fejér Vármegyei Német Nemzetiségi Napnak. – olvashattuk többek között a gálára kiadott ismertetőben.
A tánccsoport működését elsősorban a Mezőfalvi Német nemzetiségi Önkormányzat finanszírozza. Mellette Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának a segítségére is számíthatnak. Ezen kívül helyi vállalkozók, iskola, óvoda, civil szervezetek, intézmények, szülők támogatása is segítette programjaikat.
Mit is lehet kívánni ezután a remek mezőfalvi német tánccsoportnak, mint Boldog 10 éves évfordulót!
Örömteli találkozás – együtt ünnepeltek a német közösségek - galériával