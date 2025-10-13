10 éves lett a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport - galériával

Örömtánc volt a javából a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport évfordulós gáláján – foglalható össze a szombati rendezvény egy mondatban. Persze nem is lehetett volna más, hiszen nívós hazai és nemzetközi fellépések állnak a most ünneplő csapat mögött. Mezőfalva múltjához és sváb ősökhöz méltó örökséget vettek nyakukba és éltetik a mai napig. Ahogy láttuk nem kis sikerrel!

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport 10 éves évfordulóját ünnepelte

Foto: Horváth László - duol.hu

Fergetegesen jó hangulatú nemzetiségi táncgálával ünnepeltek

A svábság és a hozzá kapcsolódó hagyományok egészen a falualapítás idejéig nyúlik vissza község történelmében. Főleg Zirc és Mór környékéről telepítettek németeket, gyűjtőnéven svábokat az akkori Hercegfalva területére. Az 1946-os kitelepítések után már csak maroknyian vallották magukat német nemzetiségűnek. A mai időkben pedig 1000 fő német származású él a településen, akik a legnagyobb összetartással kutatják a falu múltját és élik meg hagyományaikat. A helyi általános iskolában folyó német nemzetiségi oktatásnak köszönhetően a gyermekek a népismereti órák keretében ismerkednek a a helyi népszokásokkal, hagyományokkal és a magyarországi németek nemzetiségi kultúrájával. A későbbiekben sokan közülük beépülnek a helyi német tánchagyományokat képviselő csapatba, immáron felnőtté válva építik a közösséget. A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport aktívan őrzi a kulturális értékeket, hagyományokat.