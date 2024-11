A közlemény szerint a karácsonyi időszakban 30-40 százalékkal is megugrik a napi csomagforgalom az éves átlaghoz képest, és a cég saját felmérése is azt mutatta, hogy a magyar internetezők 82 százaléka vásárol online.

Az ügyfelek zavartalan kiszolgálása érdekében a Magyar Posta 130 Volkswagen Crafter modellből álló új flottaegysége folyamatosan áll forgalomba országszerte. A legmodernebb biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak is megfelelő autók nagyobb rakodótere és fejlett fedélzeti rendszerei hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé - írták.

A Magyar Posta azt javasolja az ügyfeleknek, hogy a karácsonyi küldemények időben történő kézbesítéséhez legkésőbb december 18-ig adják fel csomagjaikat. A küldemények feladására, átvételére országszerte mintegy 3500 postaponton - a cég saját postai hálózatában, postapartnerségen és az MPL csomagautomatákban - van lehetőség - tették hozzá.