Milyennek kell lennie egy fogyasztó – szolgáltató kapcsolatnak? Kiegyensúlyozottnak, jónak, működőképesnek. Szerintem. Olyankor jut ilyen az eszembe, amikor „odakerülök”. Van egy szolgáltatás, annak van egy díja, amit a fogyasztónak rendszeresen fizetnie kell. Ez a legtöbbünk esetében így van. Aztán vannak azok az eszközök, amelyek mérik a fogyasztásunkat, legyen az villany, gáz vagy vízmérő óra. A készülékek hitelesítése, adott esetben cseréje a szolgáltató feladata, hiszen a készülék a szolgáltatóé. Nálunk is elérkezett a gázmérő cseréje, jött is az ajánlott levél a protokollról, hogy mit kell tenni. Az első az időpont egyeztetés lenne már, ha sikerülne odáig eljutni a szegény halandónak, ez esetben jelesül nekem. Három napja hívom őket, három napja nem sikerül: telefonszám, 2-es gomb irányítószám, ez a sorrend. A másik oldalon gépi hang, vonalaink túlterheltek, visszahívjuk. Az okosságokat azért megosztják velünk fogyasztókkal, mindent aprólékosan leírnak abban az ajánlott levélben, amiben felszólítanak az együttműködésre. „A vonatkozó jogszabály értelmében kérjük biztosítsa a mérő(k)höz való hozzáférést. Ennek meghiúsítása az Ön részéről szerződésszegő magatartásnak minősül.” – áll a szigorú és a hozzáállásukat jól összefoglaló mondat az értesítő levél zárásaként. Az együttműködéshez azonban legalább két fél kell! Ők, azaz a szolgáltató munkatársai ezt munkaidőben „nem csinálják”, nekem meg munkaidőben kell. Van azért a kettő között egy kis különbség. És ha visszapörgetjük e kis írást, a sorrend is determinált.