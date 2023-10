A magyarok pontszámai az egyes szereken.

Ugrás

Czifra Bettina Lili 13.633, Bácskay Csenge 13.500 (1. ugrás 2. ugrás 13.800, 13.200), Székely Zója 13.033, Mayer Gréta 13.300

Felemáskorlát

Székely Zója 13.866, Czifra Bettina Lili 12.733, Mayer Gréta 11.766, Bácskay Csenge 11.300

Gerenda

Czifra Bettina Lili 12.866, Mayer Gréta 12.466, Szilágyi Nikolett 12.400, Székely Zója 12.166

Talaj

Mayer Gréta 12.400, Székely Zója 12.200, Czifra Bettina Lili 12.133, Szilágyi Nikolett 12.066

Draskóczy Imre, szövetségi kapitány: Nagyon büszke vagyok a lányokra. Önmagunkhoz képest mindent hoztak, rontás nélkül versenyezték végig az egészet. Meg kell várnunk a legvégét, az este 11 órát. Elméletileg csapatban a 15. hely, amiért küzdünk, hogy meglegyen, ha ez sikerül, akkor lesz a nemzetnek egy kvótája. Illetve Bácskay Csenge jelenleg a 8. helyen van ugrásban, mert kiesik előle az egyik amerikai, továbbá most még Czifra Bettina Lili és Székely Zója is finálés helyen áll egyéni összetettben. Az az igazság, ha Kovács Zsófi nem sérül meg és itt lett volna, akkor simán megvan a csapatkvóta az olimpiára, így most mindannyiunknak nagyon nehéz.

Altorjai Sándor, a MATSZ főtitkára, a magyar csapat vezetője: Nagy dicséret illeti a lányokat. Nagyot versenyeztek, például mind a négy gerenda gyakorlat megvolt. Úgy gondolom, hogy tudásuk legjavát adták, és mindazt, amit begyakoroltak otthon a teremben, az most kijött. Sajnos, érezzük Kovács Zsófia hiányát, az ő gyakorlataival 5 ponttal több lenne a csapatban, és akkor meg lehetett volna a csapatkvóta. Így most talán a 15. helyet elcsíphetjük, és akkor lehet onnan egy olimpiai egyéni kvóta az országnak. Bácskay Csenge ugráson közel van a szerdöntőhöz, Czifra Bettina Lili és Székely Zója pedig egyéni összetettben juthat fináléba, ha minden jól alakul, de meg kell várnunk még a hátralévő két csoportot.