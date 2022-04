Magyarországon a beoltottak száma 6 405 123, közülük 6 190 793-an a második, 3 856 637-en a harmadik, 279 067-en már a negyedik oltást is megkapták. Az elmúlt négy napban 4978 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 884 458-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 106, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 45 971-re emelkedett – közölte a hosszú hétvége összesített adatait a koronavirus.gov.hu kedden.

A vírus továbbra is beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. Az oltás továbbra is mindenkinek ajánlott, aki még nem vette fel azt. A megerősítő oltás felvétele is mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az első oltását. Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a házi orvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges. A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap folyamatosan nyitva van.