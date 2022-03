Forrás: koronavirus.gov.hu

Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását – írták, hozzátéve, hogy a harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékosra emelhető a védettség. Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges. A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap folyamatosan nyitva áll, márciusban is minden héten lesznek oltási akciónapok.