Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében januárban minden csütörtökön és pénteken 14–18 óra között, valamint szombatonként 10–18 óra között lehetőség lesz időpontfoglalás nélkül oltást kérni városunkban is. Ebben a hónapban előre meghatározott pénteki és szombati napokon a háziorvosoknál is fel lehet venni az oltást regisztráció nélkül, ahogy például dr. Glashütter Csabánál (képünkön) Adonyban is ezen a héten. Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő SzZsE Dunaújvárosi Hírlap DH