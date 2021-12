Elsőként Stermeczki András evangélikus lelkész kérdezett, az iránt érdeklődve, hogy az úgynevezett „zöld” szervezetek, alapítványok, tömörülések vajon nem ugyanazt képviselik-e, mint az előadásban oly sokszor emlegetett, magukat progresszíveknek kikiáltók. Földi László válaszában kifejtette, hogy az ilyen szervezeteknek a hálózatban az a ­szerepük, hogy miután az ­emberekhez a zászlójukra tűzött eszmével – környezetvédelem vagy emberi jogok – elértek, akkor előjönnek egyéb feladatok végrehajtásával is, lásd migránshajók. Kiemelte, hogy a vezető nyugat-európai zöld mozgalmak vezetőinek nagy része politikai nyelven fogalmazva nem is szocialista, hanem kommunista. A zöld mozgalmaknak sem más a szerepük, mint progresszív szerveződéseknek: az alapértékeket tagadni kell, de ezeknek a mozgalmaknak az esetében is a saját értékeink mellett kell gondolkodnunk. Még akkor is, ha ennek következményeképpen a progresszív oldal tagjai meg is bélyegzik az embert, különböző címkékkel látják el. Nem kell szégyellni, hogy normálisak vagyunk, az alapértékeink nekünk divatosak és fontosak, ugyanis az ellenvélemény egy törpe kisebbség hangos véleménye csak.

Forrás: LI

A következő kérdés ez Európai Unió „liberáldiktatúrát képviselő” vezetéséről és ennek mentén Európa esedékes kettészakadásáról szólt. – Az én szerény véleményem szerint az Európai Unió nem életképes. Nem azért nem, mert ne lehetne ezt jól csinálni, hanem mert egy olyan víziója van, ami teljesen abszurd. Ez a vízió az Európai Egyesült Államok – válaszolt Földi László. Ugyanakkor hozzátette, hogy az Amerikai Egyesül Államok vízióját nem lehet Európába adaptálni, de az EU hivatalnokai ettől mégis eltántoríthatatlanok, ezért nem életképes az EU. Földi László kizártnak tartja, hogy az uniót belülről meg lehetne reformálni, de, mint mondta ketté lehet szakítani Európát.

Kiemelte, hogy magánvéleményének, saját víziójának ad hangot akkor, amikor azt mondja, hogy Európa kettészakítható, csak nem tudja, hogy hol lesz majd az esetleges szakadás utáni határ: a magyar–osztrák határon a valamikor vasfüggöny vonalában, az osztrák–bajor, vagy a bajor–német határnál. Mint mondta a szakadás csak akkor nem történik meg, ha Kelet-Európa feladja magát teljes egészében.

Egy másik forgatókönyvről szólva elmondta, hogy eljön a pillanat, amikor az emberiség átbillen azon a ponton, amikor még eltűrheti azt, ami a világban uralkodik. Most is háború zajlik a világban, csak mint mondta, még nem fegyverekkel, de már zajlik a tereplemérés, az erőviszonyok feltérképezése, a pozíció-felmérés. S azt megjósolni, hogy ez az állapot átcsap-e az úgynevezett meleg háborúba, a fegyverek ropogásába, az csak rajtunk múlik. Ez a folyamat hosszú időt vesz igénybe, s hogy mi lesz a végeredménye, az nem megjósolható.