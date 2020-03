Színesebb életet színesebb salátákkal!

Ki mondta, hogy a salátával nem lehet jóllakni? Ha te is egy kis adag, zöld, “nyúlnak való ételt” képzeltél el, akkor fel kell, hogy világosítsalak, hogy az igazi saláták korántsem így néznek ki! Az igazi saláták színesek, a szemnek, ugyanakkor a szervezetednek is kellemesek. Készen állsz megismerni néhány egyedi saláta főételt?

Érdemes minden nap salátát enni!

Bizonyára hallottad már, hogy salátát fogyasztani nagyon egészséges! Ez így is van, olyan előnyökkel jár, amire mégcsak nem is gondolnál.

A zöld leveles zöldségek tele vannak C-vitaminnal, ennek köszönhetően segítik a szervezet zsírbontó tevékenységeit, illetve jó hatással vannak az anyagcsere-folyamatokra.

A rostokban gazdag zöldségek fogyasztása megelőzi az emésztési problémákat, valamint erősen lúgosító hatásúak.

Mivel sok vizet is tartalmaznak, nagymértékben hozzájárulnak a szervezet hidratálásához is. Egészségesen tartják a szemet, megelőzik a gyulladásos betegségeket, jót tesznek a csontoknak, javítják a vér összetételét. Nem is beszélve arról, hogy telis-teli vannak antioxidánsokkal, és erősítik az immunrendszert is.

Idilli salátabár

Ugye te is meglátogatnál egy olyan helyet, ahonnan bármikor lehet friss salátát rendelni, és mindig bőséges a választék? Ráadásul nem “nyúl adagok” kaphatóak, hanem nagy tál ételek, színes összetevőkkel és színes látvánnyal, amelyek nemcsak különlegesek, de vitaminokban is gazdagok. Bizonyára te is szívesebben vásárolnál egy olyan salátabárból, amely a tudatos táplálkozást helyezi előtérbe, kiváló, saját termelőkkel, gazdákkal dolgozik együtt, és különleges helyszínt biztosít a fogyasztásra.

Most lássuk, milyen érdekességekre lelünk a Zöldlevelecske Salátaműhely bőséges finomságai között!

Saláták, amelyeken Te is meglepődsz

Ismerd meg Brutust! Brutus nem egy személy, mégcsak nem is egy háziállat, hanem egy felettébb különleges saláta neve. Összetevőit elolvasva neked is rögtön összefut a nyál a szádban. Van benne jégsaláta, paradicsom, paprika, uborka, roston sült csirkemell, fűszeres kenyérkocka, mozzarella sajt és ezersziget öntet. Jöhet egy falat?

A Rainbow saláta egy fokkal sem tartalmaz “szerényebb” alapanyagokat. A saláta ugyanis roston sült csirkemellből, szőlőből, feta sajtból, szárított áfonyából és mandulából készült. Kipróbálnád?

A Légió saláta fantázianeve talán még inkább felkeltette a figyelmed. Ebben a római salátában található ruccola saláta, sous vide csirkemell, pirított magok, koktél paradicsom és koktél öntet is. Ez aztán “birodalmi” étel!

Lambadára fel! Ne aggódj, nem kell táncolnod, de a Lambada saláta nem hagyható ki a különlegességek listájáról! Ez tartalmaz salátamixet, spenótot, kukoricát, zöldborsót, paradicsomot, paprikát, diót, quinoát, roston sült csirkemellet, jázmin rizst, kapros túrót, friss csírát, mindez bazsalikomos-olívaolajjal nyakon öntve.

Nos, vannak még kétségeid?