Mozgásos játékok a lakásban

A gyermekek általában nagyon szívesen töltik idejüket az udvaron, a kertben, és játszanak pajtásaikkal. De mi van akkor, ha esik az eső és egyáltalán nincs esély a kinti játékra? Ilyenkor a gyerekek általában előveszik a kisautójukat, felöltöztetik a babájukat, vagy társasoznak. Viszont néhány óra múlva igényelni fogják a mozgásos játékokat is. Fontos, hogy a gyermekek figyelmét a lakásban is lekössük, így elkerülve a testvérek közti civakodást és a céltalan rohangálást. Így jó, ha van pár ötlet a tarsolyunkban, mit is játszhatnánk a gyerekekkel a lakásban.

Ugrálás

Ha a földszinten lakunk, az ugrálókötél kiváló ötlet lehet a mozgásigény kielégítésére. Sikerélményhez juttathatja a gyereket az, ha minél többször hajtja át a kötelet. Ha több gyerkőc van, akkor pedig még versenyezhetnek is. Viszont ha társasházban lakunk valamelyik emeleten, akkor ezt a játékot inkább hanyagoljuk.

Versenyjátékok

Igen ám, versenyezni a lakásban is lehet. Ehhez csak egy kis helyiség szükséges, ahol kialakíthatunk egy versenypályát. Ilyenkor fontos, hogy legyen egy útvonal, egy rajthely és egy cél is, ahova a versenyzőknek be kell érniük. Előtte pedig felcsigázhatjuk a gyerekeket azzal, hogy a győztesnek még jutalom is jár. Versenyezhetnek különböző utánzó játékokkal, például pókjárásban, rákjárásban, nyuszi- vagy békaugrásban is.

Emellett érdemes beszerezni néhány beltéri mozgásos eszközt is, amelyeket szintén felhasználhatunk a versenyjátékok során, sőt, még gyermekünk mozgáskoordinációját, testtartását is javítja. Érdemes körülnézni a Játékligetnél kapható a mozgásfejlesztő játékok között.

Lufis játékok

A lufis játékokkal nagyon jól megmozgathatjuk a gyerekeket. Sőt, rengeteg játékot lehet vele játszani, csak a kreativitásunk szabhat határt. Ezen felül előkészíti a későbbi labdajátékokat is.

Ha pedig már a dobálás unalmas lesz, tegyük a lufit a földre és fújjuk, így a gyereknek kéz nélkül, fújással kell a célba juttatnia a lufit. De akár a föld helyett az asztalra is rakhatjuk, és fújással passzolgathatjuk egymásnak.

Simon mondja

Az egyik játékos utasítást ad a többieknek, de azoknak csak akkor kell azt végre hajtania, ha előtte elhangzik az, hogy “Simon mondja”. Ez a népszerű játék nagyszerű lehet a mozgás kielégítésre és a koncentráció fejlesztésére is.

Szoborjáték zenére

A gyerekek zenére táncolnak, mozognak, ha pedig a zene elhalkul, abba a testtartásba kell belemerevedniük, amiben legutóbb voltak. Aki megmozdul, kiesik. Zenére tovább folytatódik a játék.

Kincskeresés

A kincskeresés mind a szabadban, mind a lakásban nagy élmény lehet. Készíthetünk térképet, rejtvényeket, amellyel a gyereket a kincshez vezethetjük.

Akadálypályák

Nem is gondolnánk, hogy egy ragasztószalag mennyi mindenre jó. Például egy akadálypálya felfestéséhez is. Ha pedig még a székeket is bevonjuk, akkor akár egy kiképzőpályát is készíthetünk. Ezeket pedig feldobhatjuk még néhány ügyességi játékkal is.