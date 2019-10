Légtisztító vélemények

Megéri a befektetés?

Napjainkban a környezetszennyezés már akkora méreteket ölt, hogy a különféle víz-, talaj-, hang-, fény- és levegőszennyezés miatt nemcsak emberek milliói halnak meg idejekorán, hanem a növény- és állatvilágban is rengeteg faj pusztul ki nap mint nap.

Magyarország Kína után a második legszennyezettebb levegővel rendelkező ország, írja egy 2019-es bejegyzésében az EuroNews. Emiatt itthon több, mint 10.000 ember hal meg olyan megbetegedésekben (tüdőrák, stroke, szívroham, stb.), amelyek egyértelműen összefüggésbe hozhatóak a levegőszennyezéssel.

Mivel elköltözni nem mindig lehet a borzasztó körülmények elől, így szerencsére már vannak a piacon olyan magas szintű technológiai vívmányok, amelyeket arra terveztek a szakemberek, hogy kiszűrjék az emberi szervezetre káros anyagokat egy lakás, iroda, kórház vagy egyéb intézet levegőjéből.

A levegőtisztító emiatt virágkorát éli itthon, hiszen az emberek többsége minőségi, tiszta levegőt szeretne beszívni a munkahelyén, az otthonában, vagy akár egy ételt is felszolgáló szórakozóhelyen, így egyre több cég, állami intézmény és magánszemély is teszi le a voksát a levegőtisztító berendezések mellett.

Nyilván már rengeteg típus elérhető az itthoni piacon is, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kis családnak szükséges-e egy 300.000 Ft-os hatalmas ipari légtisztító, vagy elég lesz egy kisebb modell is, amennyiben nem kell egy 50-70 négyzetméternél nagyobb helyiség levegőjét megtisztítani.

Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb egy levegőtisztító, annál hangosabb, drágább és több típusú továbbfejlesztett szűrési mechanizmusa van, így ezeket a modelleket ipari területekre szokás alkalmazni.

Az irodákban, rendelőkben és otthonokban használható légtisztítók között is hatalmas különbségek vannak, hiszen léteznek kevesebb és több szűrővel felszerelt modellek, távirányítós, automata üzemmóddal ellátott darabok, és olyan típusok is, amelyek nemcsak a port, szennyeződéseket és kórokozókat szűrik ki a levegőből, hanem szagelszívó mechanizmussal is rendelkeznek.

A légtisztító vélemények emiatt mindig egy kicsit eltérőek lesznek, hiszen nem mindenkinek van szüksége az összes funkcióra, így lesz olyan, aki maximálisan elégedett lesz egy kisebb berendezéssel, míg más inkább a nagyobb kapacitású modellek mellett teszi le a voksát.