Építőanyagok és akusztika

A leggyakrabban alkalmazott hagyományos építőanyagok, mint például a tégla, a beton, a kő, a fa és az üveg számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek. A legfontosabb szempont talán a stabilitás és a tartósság, hiszen az ingatlanokat hosszú időre, évekre, évtizedekre, vagy akár még annál is hosszabb időtartamra tervezik. Az ősember számára a barlangok nyújtottak menedéket az időjárás és a vadállatok támadásai ellen. A tudomány, az ipar és a civilizáció fejlődésével az épületeknek már nem csak biztonsági és védelmi feltételeknek kell megfelelniük. A különböző építészeti stílusok gyakran eltérő designt és építőanyagokat alkalmaznak. A lakások, munkahelyek, üzemek tervezésekor és építésekor a hőszigetelésre, a kényelemre, valamint az esztétikumra is nagy hangsúlyt fektetnek az építészek. Sajnos azonban akusztikai szempontokat csak nagyon ritkán vesznek figyelembe az ingatlanok kivitelezése során. Ennek valószínűleg az lehet a fő oka, hogy a tervezők nincsenek tisztában a zajszennyezés negatív következményeivel. A WHO felmérései szerint a zajterhelés mértéke évről-évre egyre jobban növekszik.

A tartósan jelenlévő zajok csökkentik a koncentrációs és emlékező képességet, fejfájáshoz, depresszióhoz, halláskárosodáshoz is vezethet. Súlyosabb esetekben emésztési, ideg, szív és érrendszeri problémákat, betegségeket is okozhat az állandó zaj. Ha az éjszakai alvásunkat folyamatos háttérzaj zavarja, nem tudjuk kipihenni magunkat, fáradtak, kimerültek leszünk, ami hosszú távon negatív hatással jár. Munkahelyünkön is általában állandó zajok vesznek körül, ami a munkateljesítményünk rovására mehet.Otthonaink, munkahelyünk nyugalmát csak úgy biztosíthatjuk, ha gondoskodunk az ingatlanok akusztikai kezeléséről. A hagyományos építőanyagok, szerkezetükből adódóan nem rendelkeznek hangelnyelő, hanggátló képességgel. Régebben még nem volt akkora jelentősége a zajok csökkentésének, hiszen sokkal kisebb zajterhelésnek voltak az emberek kitéve. Természetesen azért már a 17.-19. században is felfedezték, hogy bizonyos anyagok jobban csillapítják a zajokat, ezért is használtak például nagy, nehéz, sűrű szövésű bársony függönyöket a hatalmas kúriákban. Napjainkban gyakran használnak hungarocellt hő és hangszigetelési célból, de mivel ez az anyag nem képes a hangok elnyelésére, így teljesen felesleges időt és pénzt pazarolni ilyen szerkezetű anyagokra.

Akusztikai szempontok alapján, azok az anyagok alkalmasak zajcsillapításra, amelyek nagy testsűrűségűek, rugalmas, porózus szerkezetűek, ezáltal az elnyelt hang szabadon áramolhat az átjárható pórusok között. Réteges, lyukacsos szerkezetű anyagokkal tudunk javítani a helyiségek akusztikáján. A túlzottan kemény, sík felületekről visszaverődnek a hangok, majd ide-oda pattognak a felületek között, visszhangokat, interferenciát okozva. A kedvenc zenénk vagy filmünk hangjai csak akkor nyújtanak élményt, ha tisztán, zajtalanul, visszhang nélkül szólnak. Ehhez nem elegendő drága hifi berendezések vásárlása, mindenképpen ajánlott a helyiségek térhangzásának javítása. A falak, a mennyezet, a padló, valamint az üvegfelületek akusztikai anyagokkal történő kezelése megoldást jelenthet erre a problémára. A külső, például az utcáról vagy a szomszédoktól átszűrődő nem kívánatos hangok, lárma kizárására, tompítására is kiválóan alkalmasak a speciálisan akusztikai célokra kifejlesztett anyagok. A hangelnyelő, a diffúzor panelek , bass trap és a hanggátló függönyök, szőnyegek használatával jelentős javulás érhető el otthonainkban, munkahelyünkön. Nyugodt, harmónikus légkör alakítható ki, ami fizikai és lelki egészségünkre is pozitív hatással van.

A legideálisabb az lenne, ha már az ingatlanok tervezéskor akusztikai tényezőket is számba vennének, amikor építőanyagokat, burkolatokat választanak. Láthatjuk, hogy modern, zajos világunkban mennyire fontos a zajcsillapítás és célszerű már az alapoknál elkezdeni.