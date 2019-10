Eddzünk hasra!

Megérkezett az ősz, és a nyaralások, szabadságok után újra visszatértünk a hétköznapokba. Ha már aktívan sportoltunk, folytassuk a mozgással teli életmódot. Ha azonban most szántuk el magunkat a rendszeres testmozgásra, válasszunk egy nekünk tetsző mozgásformát. Szerencsére rengeteg sportág közül választhatunk, az egyénitől a csapatjátékokon át, a szabadtéri és beltéri edzésekigszámos lehetőség vár. Az időjárás kezd egyre hűvösebbre fordulni, ezért a konditerem jó választásnak bizonyul, ha szeretnénk fitté válni és egészségesek maradni. Az edzőteremben nagyfokú szabadságunk van: szinte bármikor mehetünk, és sokféle gépet használhatunk. Kérhetjük személyi edző közreműködését is, illetve lehetőségünk van csoportos edzéseken is részt venni.

A test szolgálatában

A konditeremben sokfajta sporteszköz és gép áll a rendelkezésünkre. Egy jól felszerelt teremben mindenki megtalálja az edzettségéhez, életkorához és izomzatához passzoló gépeket. Talán a legkritikusabb izomcsoportot a hasnál találjuk. Nemtől függetlenül a hasi edzés kiemelten fontos, ha formálni szeretnénk a testünket.

Az AbCoaster erősítő gépei elsősorban a hasi izmok edzésére lettek kialakítva. A Mánia Fitnessnél kapható AbCoaster termékcsaládban komplexebb és egyszerű gépeket is találunk. A hasra összpontosító gépek használatával rövid idő alatt érhetünk el látványos eredményeket. A lapos has elérése és a súlyfeleslegtől való búcsú még sosem volt ilyen könnyű!

Néhány szó néhány családtagról

Az AbCoaster most mindenki számára lehetővé teszi, hogy az edzés hatásos és élvezetes legyen. A CTL jelzésű gép a hasizmokat lentről felfelé dolgoztatja meg, egy kötetlen, súrlódásmentes pálya mentén. Ebből adódóan a mozgás egyszerű, így mozgáskorlátozottak és rehabilitációs betegeknek különösen ajánlott. Karbantartása könnyű, működése szinte hangtalan.

Az Ab Solo egy interaktív hasizom gép, amely az edzést szórakoztatóvá és változatossá teszi. Választott súlyú medicinlabdával három céltáblát tudunk érinteni, miközben a felüléseket végezzük. Igazi különlegesség a TireFlip funkcionális edzőeszköz, ami a hagyományos gumiabroncsos edzések újragondolásából született. Helytakarékos, könnyen mozgatható és kezdőknek is tökéletes társ az edzésben.

Egyszerű, de nagyszerű

Stúdióba, otthoni használatra, de szállodába is ajánlottak az AbCoaster kis helyigényű, de rendkívül hatékony edzőgépei. A felülésre kialakított padokat súlyzókkal vagy medicinlabdákkal kiegészítve is használhatjuk. A Lumpar X nevű 45 fokos pad egyszerű megjelenése és könnyű szerkezete ellenére, a test teljes formálására, edzésére alkalmas. A CoreMat az alsó háti szakasz megtámasztásával teszi lehetővé a kíméletes felüléseket. Az AbCoaster kínálatában a napjainkban igen népszerű rázókötél is helyet kapott, amely tartókonzollal kiegészülve biztosítja az edzések hatékonyságát.