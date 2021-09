Megyei lovasközgyűlést tartottak Perkátán a polgárőrök

A hétvégén, 2021. szeptember 25-én került sor a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség Lovas Tagozatának közgyűlésére Perkátán, a Győry-kastélyban. Az eseményre a megye több polgárőr-egyesületéből érkeztek képviselők, s megszervezésének további fontos oka volt még, hogy az idei évben ünnepli 30 éves jubileumát az Országos Polgárőr Szövetség, valamint a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség Lovas Tagozata is öt éves lett.

A vendégeket délelőtt 10 órától várták a kastély fogadótermében a szervező Perkátai Polgárőrség tagjai.

Ezt követően a közgyűlésre a díszteremben került sor, ahol a perkátai „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület néptáncosai mutatkoztak be a polgárőröknek táncukkal.

A produkció után Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke nyitotta meg a közgyűlést, s át is adta a szót Horváth Istvánnak, a Perkátai Polgárőrség elnökének, a Fe­jér Megyei Polgárőr Szövetség vezetőségi tagjának, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség Lovas Tagozat koordinátorának, hogy tartsa meg beszámolóját.

Horváth István visszaemlékezett a megyei lovastagozat létrejöttének rögös útjára, ami elvezetett az ötéves évfordulóig. Eleinte nem volt felszerelésük a működéshez, kevés lovas is volt a megyében. Mára, a lelkesedés és a megyei szövetség támogatásának köszönhetően, 6 egyesületnél, településen – Csór, Kulcs, Martonvásár, Perkáta, Rácalmás, Úrhida – működik lovastagozat Fejér megyében, 23 lovas és 20 ló közreműködésével.

– A lovas polgárőrök munkájára nagyon jó visszajelzések vannak – nyilatkozott Horváth István. – Minden egyesülettől, ahol van lovas szolgálat, csak azt kapom visszajelzésül, hogy hasznos a tevékenységük, a lovakkal eljutnak olyan eldugott helyekre is, ahova járőrautókkal nem tudnak se a polgárőr, se a rendőr kollégák. Ezeket a lovasok fel tudják deríteni. Például eltűnt személyek keresésénél erdős részeken, mocsaras, lápos területeken, nagyobb mezőkön is aktívan tudnak segédkezni.

Beszámolójában a megyei koordinátor kiemelte, hogy büszkék az ifjú lovas polgárőreikre, akik felnőttképzésen vettek részt és sikeres vizsgát tettek. Nekik köszönhetően folyamatos az utánpótlás is a lovastagozatban. Annak, hogy valaki lovas polgárőr legyen, komoly feltételei vannak. Amellett, hogy tagja kell legyen a helyi polgárőr-egyesületnek, elméleti és gyakorlati képzések, vizsgák, tesztlapok teljesítése, s ha van, a saját lovának regisztrációja is feltétele a csatlakozásnak.

– A megyében tíz-tizenöt évvel ezelőtt voltak már lovas kezdeményezések, amelyek azonban rövid időn belül elsorvadtak, nem tudták megvetni a lábukat – nyilatkozott Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke. – Ez az öt év is bizonyította, hogy akaraterővel, tudatos vezetéssel, kitűnő szervezéssel talpon lehet maradni. A megye is nagy figyelmet szentelt ennek az öt esztendőnek, illetve a rendezvénynek, és azt várom tőlük, példamutató munkájuk alapján, hogy tovább bővül a lovasaink száma.

A megyei elnök még kihangsúlyozta Horváth István munkáját is, a megye lovascsapatának vezéregyénisége, komoly összetartó ereje van, és a lovasok előtt nagy tekintéllyel rendelkezik. Óriási fegyelemmel végzik a munkájukat a lakosság tiszteletét kivívva.

A lovas koordinátor beszámolóját követően a meghívott vendégeknek és a lovasközösségnek is lehetősége volt véleményezni a lovas polgárőrség munkáját.

Elsőként Horváth István c. r. őrnagy, az Adonyi Rendőrőrs parancsnoka méltatta a lovastagozatot, s elmondta, hogy a tevékenységük nagyon hasznos a rendőrség számára is.

Őt Vizi István, a Rácalmási Szent György Polgárőr Egyesület elnökségi tagja követte, aki szintén elégedettségét fejezte ki a lovastagozat kapcsán. Kihangsúlyozta, hogy a településükön és annak környékén az illegális hulladéklerakások megszüntetéséhez nagyban hozzájárult a lovasok járőrszolgálata.

Oláh István, Perkáta ügyvivő polgármestere hozzászólásával folytatódott a közgyűlés. A polgármester elmondta, hogy mind településvezetőként, mind magánemberként jó kapcsolatot ápol a polgárőrséggel, további sok sikert kívánt, illetve támogatásáról biztosította a helyi egyesületet. Zámbó Jánosné, az Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának tagja, a Zichyújfalui Községi Polgárőrség vezetője úgy nyilatkozott, hogy nem érkezett panasz a lovasok tevékenységével kapcsolatban, megfelelően végzik munkájukat a szövetségen belül.

Mészáros Viktor, a Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület titkára szintén csatlakozott az előtte szólókhoz, és örömét fejezte ki a lovastagozat sikerei kapcsán.

A hozzászólásokat követően a jutalmak, ajándékok átadása következett, ennek során a helyi lovastagozatok alapítói emlékplakettet, oklevelet, kitűzőt és ajándékot vehettek át. A lovastagozat tagjai számára szintén oklevéllel, kitűzővel és ajándékkal készültek a szervezők, illetve a meghívott vendégeknek is kedveskedtek ajándékkal.

A rendezvény zárásaként egy közösen elfogyasztott ebéd következett, amely során lehetőség volt a kötetlen beszélgetésre, a kérdések felvetésére.