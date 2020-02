Vízből mentési gyakorlaton a tűzoltók

A vízből mentés technikáját és az eszközös életmentés alapjait sajátították el Fejér megye hivatásos tűzoltói februárban. A Belügyminisztérium által minősített továbbképzésen ötvenöt hivatásos tűzoltó vett részt.

A tréning elméleti oktatással indult a székesfehérvári, a dunaújvárosi és a sárbogárdi hivatásos tűzoltó-parancsnokságon. A Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat részéről Seller András elnök és Rétfalvi Róbert első lépésben az úszás- és az önmentés technikáját mutatta be, rajzokon és karmozdulatokkal illusztrálták a helyes gyors-, mell- és hátúszást, majd az eszközös társmentés alapjait részletezték. A rajzokon és képeken ábrázolt mentőeszközöket a velencei-tónál, a Duna-parton, illetve a sáregres-rétimajori halastónál tartott gyakorlati képzéseken is bemutatták. A tűzoltók kipróbálták a speciálisan jégről és vízből mentéshez tervezett mentőcsónakot, valamint a mentőtutajt. Mindkét eszköz a tűzoltók sűrített levegős palackjáról rövid idő alatt felfújható, készenlétbe helyezhető. A tutaj három, egyenként öt méter hosszú, elemből áll, ezek külön-külön és összekapcsolva is bevethetők, biztonságosan alkalmazhatók jégen, vízen, ingoványos, homokos, sáros területen.

