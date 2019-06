Viharkárokhoz riasztják Fejér és Veszprém megye tűzoltóit

A lezúduló esővíz és a kidőlt fák is adnak munkát az egységeknek.

A Fejér megyei Szabadbattyánnál az M7-es autópályára dőlt egy fa, amely elfoglalta a leállósávot és a külső sávot, adta hírül a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók motoros fűrésszel avatkoztak be. Székesfehérváron több helyen is a felgyülemlett esővíz és a kidőlt fák miatt kérték a tűzoltók segítségét. Móron, a Kossuth Lajos utcában egy raktárba tört be az esővíz, a helyi önkormányzati tűzoltókat riasztották. Veszprémben, a Lóczy Lajos utcában egy négyszintes épület földszintjén és pinceszintjén gyűlt össze nagy mennyiségű esővíz, amelyet a megyeszékhely hivatásos tűzoltói eltávolítottak. Berhidán több helyszínre is riasztották a tűzoltókat. A Kossuth Lajos utcában az esővíz egy garázst öntött el a víz, egy autót és berendezési tárgyakat veszélyeztetett. A pétfürdői hivatásos tűzoltók szivattyúval avatkoztak be. A József Attila utcában azért kértek tűzoltói segítséget, mert munkagépeket veszélyeztet a víz.

Vezető képünk illusztráció.